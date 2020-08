Pri prejazde cez Rakúsko je potrebné nové tlačivo o tranzite

Bratislava 25. augusta (TASR) – Pri prejazde cez Rakúsko potrebujú Slováci nové tlačivo o tranzite. Ide o aktuálne nariadenie ministra zdravotníctva Rakúskej republiky. Rakúske orgány odporúčajú mať tlačivo vypísané a vytlačené, aby sa predišlo kolónam na hraničných priechodoch. TASR o tom informovala Michaela Paulenová z tlačového odboru Ministerstva vnútra SR.



Na slovensko-rakúskych hraniciach sa v určitých časových intervaloch vykonávajú aj zdravotné kontroly, a to merania telesnej teploty. Na vstupe do Rakúska teda môže dochádzať k zdržaniu, podotkla Paulenová.



„Vstup do Rakúska zo Slovenskej republiky pre občanov SR je v týchto dňoch možný bez ďalších obmedzení s výnimkou zdržania na cestách kvôli kontrolám," dodala.



V súvislosti s novým nariadením dokladovať prejazd tlačivom o tranzite, sa cez víkend tvorili rozsiahle kolóny. Cestujúci čakali 10 až 14 hodín, hovorí Paulenová. Najhoršia situácia bola podľa nej v noci zo soboty na nedeľu, kedy bolo zdržanie spôsobené vypĺňaním tlačiva o vstupe na územie Rakúska.



„V nedeľu sa situácia zlepšila, boli vykonávané iba náhodné kontroly. Minister zdravotníctva Rakúska uviedol, že prišlo k nesprávnej interpretácii nariadenia, kde nie je uvedená povinnosť kontrolovať každú prichádzajúcu osobu alebo vozidlo," priblížila Paulenová.