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MVČK: Afganistan sa dostal mimo pozornosti medzinárodného spoločenstva
Vyzval preto spoločenstvo, aby „neopúšťalo afganské komunity“.
Autor TASR
Kábul 1. septembra (TASR) - Vysokopostavená predstaviteľka Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) Yasmine Praz Dessimozová v pondelok upozornila, že Afganistan sa napriek mimoriadnym potrebám svojho obyvateľstva dostal mimo pozornosti medzinárodného spoločenstva. Vyzvala preto spoločenstvo, aby „neopúšťalo afganské komunity“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Afganský ľud potrebuje národnú a medzinárodnú podporu,“ povedala Praz Dessimozová, podľa ktorej Afganci „bojujú o prežitie a sú vystavení závažným humanitárnym potrebám“ a kolabujúcemu zdravotníckemu systému.
Táto krajina podľa nej naďalej patrí medzi päť najväčších pôsobísk MVČK, no z dôvodu zníženia financovania musela organizácia prijať náročné rozhodnutia, aby mohla stáť po boku afganského ľudu.
Detský fond OSN (UNICEF) minulý týždeň upozornil, že v Afganistane v súčasnosti trpí akútnou podvýživou 3,7 milióna detí, pričom približne jeden milión z nich trpí život ohrozujúcou podvýživou.
Podľa OSN bolo v dôsledku zníženia medzinárodnej pomoci v celom Afganistane zatvorených 100 kliník, ktoré sa venovali liečbe detí s podvýživou.
MVČK podporuje 46 kliník a sedem rehabilitačných centier v Afganistane vrátane služieb pre ľudí zranených v konflikte alebo nevybuchnutou muníciou.
Výbor sa zameriava najmä na komunity postihnuté konfliktom medzi Afganistanom a Pakistanom v pohraničných oblastiach, keďže môže spolupracovať s oboma stranami.
Konflikt medzi týmito susednými krajinami sa zintenzívnil vlani v októbri, pričom v Afganistane si vyžiadal stovky zranených a zabitých civilistov a vyhnali z domovov tisíce ľudí.
Praz Dessimozová zároveň vyjadrila obavy z obmedzení voči ženám, ktoré zaviedlo afganské vládnuce hnutie Taliban vrátane zákazu týkajúceho sa štúdia a výkonu niektorých povolaní. Poznamenala napríklad, že ak nebude nová generácia vzdelaná, nebude mať kto nahradiť zamestnankyne v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktorých dôležitosť vyzdvihla.
Počas svojej týždeň trvajúcej návštevy Afganistanu sa Praz Dessimozová stretla s ministrom zahraničných vecí Amírom Chánom Mutakím a vicepremiérom Abdulom Salámom Hanafom. „Je dôležité byť schopný zapojiť sa, byť schopný s nimi viesť dialóg,“ uviedla.
AFP pripomína, že vládu Talibanu, ktorý sa vrátil v moci pred piatimi rokmi, oficiálne uznáva len Rusko.
„Afganský ľud potrebuje národnú a medzinárodnú podporu,“ povedala Praz Dessimozová, podľa ktorej Afganci „bojujú o prežitie a sú vystavení závažným humanitárnym potrebám“ a kolabujúcemu zdravotníckemu systému.
Táto krajina podľa nej naďalej patrí medzi päť najväčších pôsobísk MVČK, no z dôvodu zníženia financovania musela organizácia prijať náročné rozhodnutia, aby mohla stáť po boku afganského ľudu.
Detský fond OSN (UNICEF) minulý týždeň upozornil, že v Afganistane v súčasnosti trpí akútnou podvýživou 3,7 milióna detí, pričom približne jeden milión z nich trpí život ohrozujúcou podvýživou.
Podľa OSN bolo v dôsledku zníženia medzinárodnej pomoci v celom Afganistane zatvorených 100 kliník, ktoré sa venovali liečbe detí s podvýživou.
MVČK podporuje 46 kliník a sedem rehabilitačných centier v Afganistane vrátane služieb pre ľudí zranených v konflikte alebo nevybuchnutou muníciou.
Výbor sa zameriava najmä na komunity postihnuté konfliktom medzi Afganistanom a Pakistanom v pohraničných oblastiach, keďže môže spolupracovať s oboma stranami.
Konflikt medzi týmito susednými krajinami sa zintenzívnil vlani v októbri, pričom v Afganistane si vyžiadal stovky zranených a zabitých civilistov a vyhnali z domovov tisíce ľudí.
Praz Dessimozová zároveň vyjadrila obavy z obmedzení voči ženám, ktoré zaviedlo afganské vládnuce hnutie Taliban vrátane zákazu týkajúceho sa štúdia a výkonu niektorých povolaní. Poznamenala napríklad, že ak nebude nová generácia vzdelaná, nebude mať kto nahradiť zamestnankyne v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktorých dôležitosť vyzdvihla.
Počas svojej týždeň trvajúcej návštevy Afganistanu sa Praz Dessimozová stretla s ministrom zahraničných vecí Amírom Chánom Mutakím a vicepremiérom Abdulom Salámom Hanafom. „Je dôležité byť schopný zapojiť sa, byť schopný s nimi viesť dialóg,“ uviedla.
AFP pripomína, že vládu Talibanu, ktorý sa vrátil v moci pred piatimi rokmi, oficiálne uznáva len Rusko.