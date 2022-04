MVČK nevie, či bude môcť v piatok evakuovať ľudí z Mariupola

Ženeva 1. apríla (TASR) - Tím Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) mieri do obliehaného ukrajinského mesta Mariupol, pričom stále nevie, či bude v piatok môcť uskutočniť evakuáciu miestnych obyvateľov. V piatok o tom informoval hovorca MVČK Ewan Watson, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



MVČK vyslal zo Záporožia do Mariupola tím deviatich pracovníkov. Watson povedal, že stále nemajú záruky bezpečnosti evakuačnej trasy, a nevedie ani to, kam bude trasa smerovať. Hovorca pokračoval, že MVČK nemá jasnú predstavu, koľko ľudí z Mariupola prejaví záujem evakuáciu. Očakáva však, že to budú tisícky ľudí. V konvoji s humanitárnym označením rátajú s 54 autobusmi a ďalšími civilnými vozidlami.



MVČK tiež uvádza, že do piatkového rána nedostal povolenie na dovezenie pomoci pre civilistov do obliehaného a bombardovaného ukrajinského mesta.