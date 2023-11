Červený kríž sprevádzal sanitky so zranenými k priechodu Rafah

Gaza 6. novembra (TASR) - Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) v pondelok sprevádzal konvoj štyroch sanitiek, ktoré prevážali sedem vážne zranených pacientov z nemocnice v Gaze do Egypta cez hraničný priechod Rafah. Pre agentúru AP to povedala hovorkyňa MVČK Jessica Moussanová, informuje TASR.



Pacientov previezli do nemocníc v Egypte v rámci dohody medzi Egyptom, Izraelom a palestínskym hnutím Hamas. Dohoda tiež umožňuje pokračovanie evakuácie držiteľov zahraničných pasov z pásma Gazy.



Egypt otvoril hraničný priechod Rafah minulú stredu prvýkrát od vypuknutia konfliktu v pásme Gazy pre cudzincov, ľudí s dvojakým občianstvom a zranených Palestínčanov. Dovtedy cezeň vpúšťal do pásma Gazy len humanitárnu pomoc.



Hnutie Hamas, ktoré je v Gaze pri moci od roku 2007, však v sobotu večer dočasne pozastavilo evakuáciu cez Rafah pre spor s Izraelom ohľadom zaručenia bezpečných trás pre sanitky, ktoré vozia zranených z pásma Gazy k hraniciam s Egyptom. Priechod Rafah znovu otvorili pre evakuáciu v pondelok.