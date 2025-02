Červený kríž vyjadril znepokojenie nad stavom rukojemníkov v Gaze

Tel Aviv 14. februára (TASR) - Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK), ktorý spolupracuje pri výmene rukojemníkov a väzňov medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas počas prebiehajúceho prímeria v Pásme Gazy, v piatok vyjadril znepokojenie nad stavom zvyšných rukojemníkov zadržiavaných v tejto palestínskej enkláve. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Najnovšie operácie na oslobodenie potvrdzujú naliehavú potrebu prístupu MVČK k rukojemníkom. Naďalej sme veľmi znepokojení stavom rukojemníkov," uviedol MVČK vo vyhlásení na sociálnej sieti X. "Neustále opakujeme, že operácie prepustenia a presunu by sa mali vykonávať dôstojným a bezpečným spôsobom," pokračoval Červený kríž.



MVČK tiež vyhlásila, že bude pokračovať v úsilí o prepustenie všetkých rukojemníkov, až do návratu posledného rukojemníka.



Od začiatku prímeria v Pásme Gazy, ktoré vstúpilo do platnosti 19. januára, prebehli štyri výmeny rukojemníkov a väzňov.



Počas poslednej výmeny v sobotu Hamas prinútil troch rukojemníkov poďakovať sa svojim únoscom pred davmi Palestínčanov, ktorí sa v Gaze zhromaždili, aby boli svedkami prepustenia týchto rukojemníkov, píše AFP.



Vzhľad prepustených rukojemníkov, ktorí podľa AFP vyzerali vyhladovaní, šokoval rodiny zajatcov a aj svet. MVČK vzápätí vyzval Hamas, aby zabezpečil, že ďalšie výmenu budú prebiehať súkromnejšie a dôstojnejšie. Problémy nastali aj pri predošlej výmene, keď sa na mieste prepustenia zhromaždil dav, v ktorom bolo náročné sa pohybovať a ľudia strkali do prepúšťaných rukojemníkov. V reakcii na chaos izraelský premiér Benjamin Netanjahu nariadil odložiť prepustenie 110 palestínskych väzňov, tých však nakoniec Izrael prepustil.



Ďalšia takáto výmena je naplánovaná na sobotu.