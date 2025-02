Český rezort vnútra: Antisystémové hnutie slabne, silnie radikalizácia

Praha 14. februára (TASR) - V druhej polovici roka 2024 sa aktivity antisystémového hnutia v Česku oslabili. Dochádzalo však k častému šíreniu prejavov motivovaných predsudkami zo strany xenofóbne populistických aj extrémistických subjektov, a to najmä v online priestore. Značná časť tohto spektra tiež podporovala kremeľský režim. V správe o extrémizme za druhý polrok 2024 to v piatok uviedlo české ministerstvo vnútra, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Rezort upozornil na dlhodobé a priebežne silnejúce útoky na piliere demokratického systému a jeho inštitúcie. "Väčšina extrémistických a xenofóbne populistických subjektov svojimi aktivitami uľahčuje hybridné pôsobenie cudzích krajín namierených proti našej republike. Ak by sme toto riziko podcenili či dokonca bagatelizovali, mohlo by to mať pre Česko fatálne dôsledky," uviedol minister vnútra ČR Vít Rakušan.



Vážnym rizikom je podľa správy online radikalizácia, pretože sa môže týkať aj jednotlivcov, ktorí by sa inak k žiadnej xenofóbnej alebo extrémistickej skupine nehlásili. Výrazne nebezpečné sú podľa ministerstva online platformy v prostredí pravicových extrémistov.



"V neonacistickom prostredí dochádza v online priestore k radikalizácii prostredníctvom myšlienok propagujúcich urýchlenie spoločenských zmien priamymi násilnými akciami. Potenciál šírenia týchto ideologických konceptov je znásobený tiež tým, že sa ich protagonisti dokázali účinne infiltrovať do takzvanej videohernej komunity," uvádza sa v správe.



Čo sa týka antisystémového hnutia, v druhej polovici minulého roka išlo podľa rezortu vnútra do útlmu. Niektorí jeho predstavitelia museli za svoje skoršie aktivity čeliť trestnému stíhaniu, čo na antisystémovej scéne nastavilo podľa ministerstva určité mantinely. Hnutie napríklad nedokázalo v danom období usporiadať žiadnu významnejšiu verejnú akciu. "Zatiaľ čo v prvej polovici roka 2024 narazilo na svoje limity, v druhej časti roka začali jeho protagonisti postupne upadať do zabudnutia," uvádza správa.



Polícia v minulom roku evidovala 159 nenávistne motivovaných trestných činov, z čoho stovka sa stala v prvom polroku. Najčastejšie išlo o násilie a vyhrážanie sa skupine obyvateľom a jednotlivcovi. Stíhaných bolo 119 ľudí.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)