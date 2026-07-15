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Mychajlo Fedorov končí ako ukrajinský minister obrany
Za najväčšie úspechy Fedorov považuje odstavenie systému Starlink pre ruskú armádu, zlepšenie efektívnosti protivzdušnej obrany alebo reformy verejného obstarávania.
Autor TASR,aktualizované
Kyjev 15. (TASR) - Ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov v stredu na Telegrame oznámil, že končí na pozícii ministra obrany. Viacerí ukrajinskí poslanci medzitým vyhlásili, že prezident Volodymyr Zelenskyj navrhne za ministra obrany v novej vláde doterajšieho šéfa rezortu vnútra Ihora Klymenka. Aktuálne nie je jasné, či Fedorov obsadí iný vládny post. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a AFP.
„Bola pre mňa veľká česť slúžiť ukrajinskému ľudu ako minister obrany,“ napísal Fedorov na Telegrame v rozsiahlom príspevku, v ktorom vymenoval úspechy a neúspechy počas svojho pôsobenia na ministerstve, kam nastúpil v januári.
Za najväčšie úspechy Fedorov považuje odstavenie systému Starlink pre ruskú armádu, zlepšenie efektívnosti protivzdušnej obrany alebo reformy verejného obstarávania.
Ukrajinský prezident v stredu označil šéfa energetickej spoločnosti Naftohaz Serhija Koreckého za najvhodnejšieho kandidáta na post nového premiéra po demisii Julije Svyrydenkovej. Zelenskyj už v nedeľu avizoval personálne zmeny vo vláde aj úpravu politickej stratégie krajiny.
Zelenskyj sa preto v stredu stretol s poslancami svojej strany Sluha národa pred parlamentným hlasovaním o zmenách vo vláde. Informáciu o presune Klymenka na ministerstvo obrany následne pre Reuters potvrdila poslankyňa Oľha Vasylevská-Smahľuková.
Portál Kyiv Independent pripomína, že Klymenko stál na čele Národnej polície v rokoch 2019 až 2023 a po smrti svojho predchodcu Denysa Monastyrského bol menovaný za ministra vnútra. Aby mohol prevziať novú funkciu vo vláde, musí parlament schváliť jeho nomináciu.
Klymenkova hovorkyňa uviedla, že minister vnútra bol prezidentovým návrhom prekvapený. „Čakáme na oficiálnu nomináciu prezidenta. Ako viete, Ihor Klymenko je dôstojník. Pre neho je slovo najvyššieho veliteľa rozkazom,“ povedala.
Veľkú pozornosť však púta budúcnosť Fedorova, keďže za šesť mesiacov vo funkcii presadil viaceré pozitívne zmeny. Jeho koniec na ministerstve obrany pre Kyiv Independent kritizovali nemenovaný poslanec strany Sluha národa aj analytik Volodymyr Fesenko.
„Nemyslím si, že je správne vymenúvať ministra obrany každých šesť mesiacov. Voči Fedorovovi neexistujú žiadne zásadné výhrady a mal by mať možnosť dokončiť reformy, ktoré už ohlásil. Ďalšia výmena ministra obrany – bez ohľadu na to, kto ho nahradí – by len vyvolala ešte väčší chaos,“ povedal Fesenko.
Podľa informácií denníka Ukrajinska pravda sú dôvodmi Fedorovho konca na ministerstve obrany jeho konflikty s vedením ukrajinskej armády a jej najvyšším veliteľom Olexandrom Syrským, ktoré sa nepodarilo vyriešiť.
„(Prezident) povedal, že v ideálnom prípade by mali byť odvolaní aj Fedorov, aj Syrskyj, ale momentálne to nemôže urobiť,“ povedal nemenovaný predstaviteľ.
„Bola pre mňa veľká česť slúžiť ukrajinskému ľudu ako minister obrany,“ napísal Fedorov na Telegrame v rozsiahlom príspevku, v ktorom vymenoval úspechy a neúspechy počas svojho pôsobenia na ministerstve, kam nastúpil v januári.
Za najväčšie úspechy Fedorov považuje odstavenie systému Starlink pre ruskú armádu, zlepšenie efektívnosti protivzdušnej obrany alebo reformy verejného obstarávania.
Ukrajinský prezident v stredu označil šéfa energetickej spoločnosti Naftohaz Serhija Koreckého za najvhodnejšieho kandidáta na post nového premiéra po demisii Julije Svyrydenkovej. Zelenskyj už v nedeľu avizoval personálne zmeny vo vláde aj úpravu politickej stratégie krajiny.
Zelenskyj sa preto v stredu stretol s poslancami svojej strany Sluha národa pred parlamentným hlasovaním o zmenách vo vláde. Informáciu o presune Klymenka na ministerstvo obrany následne pre Reuters potvrdila poslankyňa Oľha Vasylevská-Smahľuková.
Portál Kyiv Independent pripomína, že Klymenko stál na čele Národnej polície v rokoch 2019 až 2023 a po smrti svojho predchodcu Denysa Monastyrského bol menovaný za ministra vnútra. Aby mohol prevziať novú funkciu vo vláde, musí parlament schváliť jeho nomináciu.
Klymenkova hovorkyňa uviedla, že minister vnútra bol prezidentovým návrhom prekvapený. „Čakáme na oficiálnu nomináciu prezidenta. Ako viete, Ihor Klymenko je dôstojník. Pre neho je slovo najvyššieho veliteľa rozkazom,“ povedala.
Veľkú pozornosť však púta budúcnosť Fedorova, keďže za šesť mesiacov vo funkcii presadil viaceré pozitívne zmeny. Jeho koniec na ministerstve obrany pre Kyiv Independent kritizovali nemenovaný poslanec strany Sluha národa aj analytik Volodymyr Fesenko.
„Nemyslím si, že je správne vymenúvať ministra obrany každých šesť mesiacov. Voči Fedorovovi neexistujú žiadne zásadné výhrady a mal by mať možnosť dokončiť reformy, ktoré už ohlásil. Ďalšia výmena ministra obrany – bez ohľadu na to, kto ho nahradí – by len vyvolala ešte väčší chaos,“ povedal Fesenko.
Podľa informácií denníka Ukrajinska pravda sú dôvodmi Fedorovho konca na ministerstve obrany jeho konflikty s vedením ukrajinskej armády a jej najvyšším veliteľom Olexandrom Syrským, ktoré sa nepodarilo vyriešiť.
„(Prezident) povedal, že v ideálnom prípade by mali byť odvolaní aj Fedorov, aj Syrskyj, ale momentálne to nemôže urobiť,“ povedal nemenovaný predstaviteľ.