VLÁDNU BUDOVU ZASIAHLA RUSKÁ RAKETA: V Mykolajive hlásia 7 obetí

Na snímke budova regionálnej správy po zásahu rakety vystrelenej ruskou armádou 29. marca 2022 v Mykolajive. Foto: TASR/AP

Kyjev 29. marca (TASR) - Najmenej sedem mŕtvych a 22 zranených si vyžiadal útok na budovu regionálnej správy v juhoukrajinskom meste Mykolajiv, ktorú v utorok zasiahla raketa vystrelená ruskou armádou. Vo videoprejave v dánskom parlamente to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.Gubernátor Mykolajivskej oblasti Vitalij Kim už predtým oznámil, že hoci väčšina ľudí vo vnútri budovyzraneniam, niekoľko civilistov a príslušníkov ukrajinskej armády je nezvestných.Ako píše reportérka denníka The Washington Post Isabelle Khurshudyanová, ktorá sa nachádza na Ukrajine, nie je to prvý raz, čo ruskí vojaci útočili na vládnu budovu. Charkovskú budovu regionálnej správy zasiahla raketa ešte v prvom týždni vojny.dodal Kim k útoku v Mykolajive.