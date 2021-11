Mynář: Zeman je v dobrej kondícii a chce hovoriť s lídrami strán

Praha 5. novembra (TASR) - Hospitalizovaný český prezident Miloš Zeman je v dobrej kondícii i nálade a po plánovaných rozhovoroch s premiérom Andrejom Babišom a kandidátom na nového premiéra Petrom Fialom chce hovoriť aj s lídrami ďalších strán z Poslaneckej snemovne parlamentu ČR. V rozhovore pre spravodajský server iROUHLAS.cz to povedal vedúci prezidentskej kancelárie Vratislav Mynář.



Prezident podľa Mynářa z nemocnice pracuje po celý čas a intenzita práce sa zvýšila po tom, ako Zemana preložili z jednotky intenzívnej starostlivosti na rehabilitačné oddelenie pražskej Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN).



Mynář podľa svojich slov s prezidentom naposledy hovoril vo štvrtok predtým, ako ho preložili na rehabilitačné oddelenie.



"Pán prezident mal dobrú náladu, žartoval a tešil sa na to, že už bude na štandardnej izbe," povedal hradný kancelár.



Počas rozhovoru s Babišom, ktorý je naplánovaný na piatok prostredníctvom telefónu, chce Zeman podľa Mynářa riešiť otázku prijatia demisie vlády a poverenie vedením vlády po dobu, kým bude zostavená nová vláda.



"Pán prezident dodrží slovo o tom, čo hovoril pred voľbami," povedal Mynář. To znamená, že Zeman chce okrem Babiša a Fialu hovoriť aj s predsedami ďalších strán, ktoré uspeli v októbrových parlamentných voľbách a dostali sa do Poslaneckej snemovne.



Prezident podľa Mynářa sleduje vývoj situácie v krajine každý deň a o voľbách má "kompletný a ucelený" obraz.



V priebehu piatka sa má zísť lekárske konzílium, ktoré bude posudzovať Zemanov zdravotný stav. Prezident je v pražskej Ústrednej vojenskej nemocnici hospitalizovaný od 10. októbra.



Z dôvodu protioepidemických opatrení ho môžu navštevovať len jeho manželka a dcéra – a z pracovných dôvodov aj Mynář.