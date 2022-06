Svetový deň životného prostredia vznikol pred 50 rokmi v Štokholme

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Štokholm 4. júna (TASR) – Pred 50 rokmi sa vo Švédsku prvý raz zišli zástupcovia krajín na medzinárodnom stretnutí o životnom prostredí. Spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom prostredí je Svetový deň životného prostredia (World Environment Day), ktorý si pripomenieme v nedeľu 5. júna.Medzinárodná konferencia, ktorá sa konala v Štokholme v dňoch 5. až 16. júna 1972 pod heslom Je len jedna Zem, upriamila pozornosť svetovej verejnosti na potrebu riešiť problémy životného prostredia v záujme zachovania existencie ľudstva na planéte Zem. Účastníci konferencie zo 112 štátov schválili Deklaráciu o životnom prostredí človeka, čím po prvýkrát deklarovali právo človeka na priaznivé životné prostredie a zároveň navrhli globálny systém pozorovania Zeme. Konferencia viedla aj k založeniu Programu OSN pre životné prostredie (UNEP).Svetový deň životného prostredia sa oslavuje 5. júna a to už od roku 1973, pričom každoročne ho organizuje iná krajina, v ktorej sa konajú oficiálne oslavy. Každý rok sa zároveň zameriava na konkrétnu tému, ktorá sa dotýka napríklad otázok znečisťovania morí, globálneho otepľovania, udržateľnej spotreby či kriminality v oblasti voľne žijúcich živočíchov.Prvý Svetový deň životného prostredia sa niesol v roku 1973 v duchu hesla Iba jedna Zem. V roku 1977 sa zase poukázalo na zdôraznenie obáv o ozónovú vrstvu. Prelomový Montrealský protokol o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, bol však prijatý až o desať rokov neskôr, v septembri 1987.V roku 1981 sa kampaň v rámci Svetového dňa životného prostredia zamerala na toxické chemikálie v podzemných vodách a v potravinových reťazcoch a v roku 1993 sa stala hlavnou témou stretnutí v Pekingu Chudoba a životné prostredie – prelomenie začarovaného kruhu.Pri príležitosti milénia spustila OSN v roku 2000 webovú stránku Svetového dňa životného prostredia, vďaka ktorej môžu ľudia na celom svete zaregistrovať svoje aktivity. Podujatia sa vtedy konali v austrálskom Adelaide v rámci témy Milénium životného prostredia - čas konať.Hlavné oslavy v roku 2003 v libanonskom Bejrúte boli prvé, ktoré sa uskutočnili v arabskom svete. Témou, zameranou na podporu Medzinárodného roka sladkej vody sa stala Voda – pre ňu zomierajú dve miliardy ľudí!V poradí 45. Svetový deň životného prostredia sa v roku 2018 zameral na tému Porazte znečistenie plastmi. Viac ako šesť tisíc ľudí sa zhromaždilo na pláži Versova v indickom Bombaji a pri čistení pláže vyzbierali viac ako 90.000 kilogramov plastov. Indická vláda sa vtedy zaviazala zakázať do roku 2022 všetky jednorazové plasty, ktoré tvoria 70 percent morského odpadu.Rok 2021, kedy bol hostiteľskou krajinou Pakistan, sa niesol v duchu obnovy ekosystémov. Poukazovalo sa na to, že ľudstvo pridlho ničí ekosystémy planéty, keď napríklad každé tri sekundy stratí svet toľko stromov, ktoré by mohli pokryť futbalové ihrisko alebo, že za posledné storočie bola zničená polovica všetkých mokradí.Hostiteľskou krajinou tohtoročného Svetového dňa životného prostredia je symbolicky Švédsko so zameraním na prezentáciu niektorých priekopníckych prác v oblasti životného prostredia, ktoré dosiahlo za uplynulé polstoročie. V spolupráci s Programom OSN pre životné prostredie predstaví táto severská krajina inovácie prostredníctvom série príbehov a krátkych videí, ktoré budú zdieľané on-line.