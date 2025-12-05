< sekcia Zahraničie
Mýty o Bermudskom trojuholníku spustili zmiznuté bombardéry
Autor TASR
Bratislava 5. decembra (TASR) - Bermudský trojuholník nachádzajúci sa v Atlantickom oceáne medzi Bermudami, Floridou a Portorikom je známy ako oblasť kde sa „záhadne“ stratili lietadlá či lode. Dostal aj prezývky „Trojuholník smrti“ alebo „Diablov trojuholník“. Jeho rozloha je približne 1,3 milióna štvorcových kilometrov. Zmiznutia v tejto oblasti sú predmetom rôznych teórií - od vedeckých po konšpiračné. S najväčšou pravdepodobnosťou sú za nimi geofyzikálne a environmentálne faktory.
Podivné úkazy v tejto časti Atlantiku zaznamenal už Krištof Kolumbus koncom 15. storočia, ale prvé historicky zdokumentované zmiznutia siahajú ku koncu 18. a prvej polovici 19. storočia. Najväčšiu pozornosť vzbudila udalosť pred 80 rokmi. Päť amerických bombardérov s označením Let 19, sa 5. decembra 1945 vydalo na rutinné navigačné cvičenie. Približne 90 minút po štarte veliteľ letky Charles Taylor útržkovito informoval riadiacu vežu o zhoršení viditeľnosti, zvláštnej farbe morskej vody a neobvyklom správaní navigačných prístrojov. Po úplnom prerušení spojenia päť elitných bombardérov zmizlo v oblasti dnes známej ako Bermudský trojuholník.
Hľadať stratené bombardéry sa okamžite vydala dvojica záchranných lietadiel PBM Mariner. Neďaleko tejto oblasti sa však záhadne stratilo aj jedno z nich. Celkovo pri tejto udalosti zahynulo 27 ľudí, 13 členov posádky pátracieho lietadla a 14 členov letky bombardérov.
Vyšetrovanie zmiznutia záchranného lietadla prinieslo vysvetlenie, že stroj explodoval. Takzvané lietajúce člny boli totiž pre konštrukčnú chybu náchylné na takého nehody. Túto verziu potvrdilo aj hlásenie tankeru Gaines Mills SS, ktorý mal zachytiť explóziu a ropnú škvrnu v oceáne.
Zložitejšie to bolo so zmiznutím bombardérov. Napriek rozsiahlemu vyšetrovaniu sa udalosť nepodarilo jednoznačne objasniť. Dokázala sa iba chyba veliteľa Taylora pri navigácii, ktorý si pomýlil Bahamy s koralovým súostrovím známym ako Florida Keys a nasmeroval lietadlá nad otvorené more, kde sa stratili.
Prvý článok, ktorý sa venoval zmiznutiam v tejto oblasti, sa v tlači objavil v roku 1950. O dva roky neskôr prvýkrát vytýčili aj „tajomnú“ oblasť ako trojuholník medzi Bermudami, Portorikom a Floridou. Dnešný názov dostala v roku 1964, v článku Vincenta Gaddisa Smrtiaci Bermudský trojuholník uverejnenom v časopise Argosy.
Gaddis v článku opísal dovtedajšie známe zmiznutia a nevysvetlené javy z tejto oblasti. Okrem Letu 19 aj zmiznutie lodí Cyclops v roku 1918 či Mariner Sulphur Queen v roku 1963. Článok spustil mnohé konšpirácie o nadprirodzených javoch, paralelných dimenziách či mimozemšťanoch.
Legendami trojuholníka sa inšpirovali aj filmových tvorcov. Medzi známe dokumentárne filmy patrí The Bermuda Triangle (Bermudský trojuholník, 1979), ktorý vychádzal z rovnomennej knihy Charlesa Berlitza.
Aj režisér Steven Spielberg využil príbeh Letu 19 v slávnom filme Blízke stretnutie tretieho druhu (1977), v ktorom sa objavili scény o stratených bombardéroch po údajnom kontakte s mimozemšťanmi. Názov Bermudský trojuholník nesie tiež snímka režiséra Iana Toytona z roku 1996.
O „záhadných“ zmiznutiach rozpráva aj trojdielny americký film Bermudský trojuholník (2005), ktorý režíroval Craig R. Baxley. A tiež americká televízna dokumentárna séria The Bermuda Triangle: Into Cursed Waters (Bermudský trojuholník: Prekliate vody, 2022).
Faktom je, že v tejto oblasti sa podľa štatistík nepotápa viac lodí, ako kdekoľvek inde na svete. Mylná domnienka je spôsobená tým, že oblasť je vysoko frekventovaná. Ďalším faktom je, že zvýšený magnetizmus v tejto oblasti spôsobuje problémy navigačným prístrojom. V tejto časti Atlantiku sa vyskytuje aj pomerne veľa hurikánov či tornád a stretávajú sa tu chladné atlantické vody s teplým golfským prúdom, čo spôsobuje hmly a turbulencie.
Nie je známy ani presný počet zmiznutých lodí a lietadiel. Odhaduje sa však, že v Bermudskom trojuholníku sa stratilo približne 50 lodí a 20 lietadiel.
