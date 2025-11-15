< sekcia Zahraničie
MZ: Od októbra do rezidentského štúdia zaradili 108 lekárov
Zaraďovanie lekárov a sestier do rezidentského štúdia prebieha každoročne 1. februára a 1. októbra.
Autor TASR
Bratislava 15. novembra (TASR) - Od 1. októbra bolo do rezidentského štúdia zaradených 108 lekárov, z toho 38 v odbore všeobecné lekárstvo a 39 v pediatrii. Do iných špecializácií sa prihlásilo 31 lekárov. Pre TASR to uviedli z komunikačného oddelenia Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.
„Celkovo je v roku 2025 do rezidentského programu zaradených 151 lekárov,“ dodal rezort.
Zaraďovanie lekárov a sestier do rezidentského štúdia prebieha každoročne 1. februára a 1. októbra. Možno sa doň prihlásiť na štyroch univerzitách, a to na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine a Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Rezidentské štúdium má podľa rezortu pomôcť pri zabezpečení dostatočného počtu lekárov a znížení vekového priemeru v odboroch všeobecné lekárstvo, pediatria aj v iných nedostatkových špecializáciách.
