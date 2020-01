Rezort zdravotníctva: Preukaz EHIC platí po brexite do konca roka 2020

Bratislava 31. januára (TASR) – Počas prechodného obdobia po odchode Veľkej Británie z Európskej únie (EÚ) bude platiť súčasný stav garancie zdravotného zabezpečenia. V súvislosti s brexitom o tom ubezpečuje Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.



"Do konca roka 2020 teda platí Európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC) a slovenské zdravotné poisťovne a britské poisťovne si navzájom budú preplácať oprávnené náklady na liečbu v štátnych zdravotníckych zariadeniach," uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. Do skončenia prechodného obdobia budú EÚ a Spojené kráľovstvo hľadať spoločnú reč na uspokojivom trvalom riešení do budúcnosti.



Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ 31. januára o polnoci. Od tohto okamihu nadobudne platnosť dohoda o brexite, pričom Británia už nebude členským štátom EÚ a bude sa považovať za tretiu krajinu. Prechodné obdobie, ktorého cieľom je poskytnúť občanom a podnikom z EÚ aj Británie viac času na prispôsobenie sa novej situácii, má potrvať do 31. decembra 2020.