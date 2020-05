Ivan Korčok hovoril s čínskym ministrom o vzájomných vzťahoch

Bratislava 6. mája (TASR) – Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) a čínsky minister zahraničných vecí Wang Yi sa dnes telefonicky rozprávali o bilaterálnych vzťahoch s dôrazom na oblasť ekonomiky a vzťahy s Európskou úniou, snahe o multilaterálne riešenia medzinárodných problémov, prioritách zahraničnej, domácej a hospodárskej politiky novej slovenskej vlády.



"Slovensko má záujem o vzájomne prospešný rozvoj bilaterálnych vzťahov s Čínskou ľudovou republikou, ktorú považujeme zároveň za dôležitého partnera v rámci EÚ. Som rád, že náš úvodný rozhovor sa koná práve v deň 45. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi EÚ a Čínou," hovorí Korčok. "Za toto obdobie sme zaznamenali veľký nárast vzájomného obchodu, keď jeho denný objem predstavuje 1,8 miliardy eur. Veríme, že ďalšie impulzy prinesie už čoskoro summit EÚ-Čína ako aj stretnutie lídrov počas nemeckého predsedníctva v Rade EÚ," dodal.



V rozhovore sa ministri venovali aj pandémii nového koronavírusu, ktorá podľa nich predstavuje výzvu s obrovskými a negatívnymi dôsledkami pre celý svet. Korčok tiež povedal, že tak ako celý svet, aj slovenskí občania si kladú otázky o pôvode a rozšírení vírusu.



"Potrebujeme tieto odpovede a to na základe nezávislej expertnej analýzy v rámci multilaterálnych fór, pretože okrem ekonomickej obnovy sa naliehavou stáva aj obnova dôvery našej verejnosti v schopnosť medzinárodného spoločenstva zabrániť do budúcnosti takým globálnym katastrofám, aké prežívame dnes," zdôraznil minister.



Informoval čínskeho rezortného partnera o prioritách novej slovenskej vlády, ktoré sa opierajú o silný mandát občanov pre jasnú zahraničnopolitickú orientáciu na EÚ a transatlantické partnerstvo, ako aj uplatňovanie princípov právneho štátu a ľudských práv.



"Koronakríza ukázala, že sú situácie, keď si musíme vzájomne pomôcť. Stalo sa tak, keď európske krajiny poskytli začiatkom tohto roka pomoc Číne a my dnes oceňujeme súčinnosť čínskych úradov pri udelení súhlasu s vývozom zdravotníckeho materiálu a dobrú spoluprácu pri ich preprave na Slovensko," uviedol Korčok.