Pri ceste do Dánska je potrebný negatívny test na COVID-19

Bratislava 29. decembra (TASR) - Pre vstup do Dánska je po novom potrebný negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19. Testom sa musia preukázať aj držitelia digitálnych COVID preukazov EÚ, teda zaočkovaní cestujúci. Osoby, ktoré ochorenie prekonali, test nepotrebujú. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR na svojom webe.



"Každý cestujúci do Dánska musí disponovať negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 48 hodín," priblížil rezort. Nové opatrenia by mali platiť do 17. januára.



Výnimku majú okrem osôb po prekonaní ochorenia aj deti mladšie ako 15 rokov, letecký personál, osoby vstupujúce do Dánska ako personál nákladnej dopravy a dopravných spoločností či cestujúci, ktorí opustia Dánsko do 24 hodín. Test pre vstup do krajiny nepotrebujú ani osoby, u ktorých ho nie je možné vykonať zo zdravotných dôvodov.