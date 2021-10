ZMENA PODMIENOK PO VSTUPE DO NEMECKA: Slováci musia ísť do karantény

Bratislava 30. októbra (TASR) - Od nedele (31. októbra) sa pre Slovákov menia podmienky vstupu do Nemecka. Všetci cestujúci zo SR, ktorí sú nezaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 ani ochorenie neprekonali, musia nastúpiť do desaťdňovej karantény. Každý musí tiež pred cestou vyplniť digitálny formulár. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informovalo na webovej stránke.



Obmedzenia prichádzajú po zaradení Slovenskej republiky medzi vysokorizikové krajiny s vysokou incidenciou. Povinnú izoláciu možno predčasne ukončiť po absolvovaní PCR alebo antigénového testu s negatívnym výsledkom. Otestovať sa dá najskôr po piatich dňoch karantény.



Cestujúci, ktorí sa v posledných desiatich dňoch pred príchodom do Nemecka zdržiavali v SR alebo inej vysokorizikovej krajine, musia pred cestou vyplniť digitálny formulár. Pri vstupe do krajiny sa ním preukážu v PDF formáte. "Ak vo výnimočných prípadoch nie je možné vyplniť digitálny formulár, musí cestujúci predložiť vyplnený náhradný formulár v papierovej podobe," doplnil rezort.