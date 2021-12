CESTUJETE DO FÍNSKA? Potrebujete doklad o očkovaní či prekonaní i test

Bratislava 29. decembra (TASR) - Cestujúci do Fínska sú povinní preukázať sa potvrdením o očkovaní alebo o prekonaní ochorenia COVID-19, rovnako aj negatívnym výsledkom testu. Vyplýva to z aktualizovaných podmienok vstupu do krajiny, ktoré platia od utorka (28. 12.). Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informuje na webe.



Potvrdenie o prekonaní pritom nesmie byť staršie ako šesť mesiacov, test viac ako 48 hodín. "Uznávaný je antigénový a PCR test," priblížilo ministerstvo. Kontroly na vnútorných hraniciach Fínska by mali trvať do 16. januára.



Povinnosť predložiť test sa nevzťahuje na osoby mladšie ako 16 rokov, na občanov Fínska a osoby s trvalým pobytom vo Fínsku. "Ani na osoby, ktoré cestujú do krajiny z presvedčivého osobného dôvodu alebo z dôvodu presvedčivých rodinných záležitostí," doplnil rezort diplomacie.