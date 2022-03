CESTUJETE DO MAĎARSKA? Vstup je bez obmedzení týkajúcich sa COVID-19

Bratislava 8. marca (TASR) - Do Maďarska možno od pondelka (7. 3.) cestovať bez obmedzení. Na vstup do krajiny po novom nie je potrebný test či potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní ochorenia COVID-19. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informuje na webe.



"Cestujúci po príchode do Maďarska taktiež nepodliehajú karanténe a nevyžaduje sa registrácia," doplnil rezort.