Nezaočkovaní proti COVID-19 sa do Tuniska nedostanú

Bratislava 30. decembra (TASR) - Neočkovaní cestujúci po novom nemôžu vstúpiť na územie Tuniska. Zaočkované osoby staršie ako šesť rokov sa musia preukázať negatívnym výsledkom PCR testu a potvrdením o ukončení vakcinácie. Vyplýva to z nových podmienok vstupu do krajiny. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informuje na webe.



PCR test pritom nesmie byť starší ako 48 hodín. Vakcinácia musí byť v prípade vakcíny od Pfizer/BioNTech, AstraZeneca alebo Moderna ukončená minimálne dva týždne, v prípade vakcíny Janssen minimálne 28 dní.



"Neočkovaní cestujúci s udeleným pobytom v Tunisku musia pred odletom do krajiny predložiť potvrdenie rezervácie karanténneho zariadenia," spresnil rezort. Upozornil tiež, že podmienky vstupu na územie Tuniska a pokyny spojené s epidemiologickými opatreniami môžu podliehať zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.