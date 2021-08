Rezort diplomacie vyzýva Slovákov v Grécku, aby rešpektovali pokyny

Bratislava 8. augusta (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR vyzýva slovenských občanov, ktorí sa už nachádzajú v Grécku, aby rešpektovali pokyny záchranných zložiek a miestnych orgánov. V prípade, že sa nachádzajú v ohrozenej lokalite v súvislosti s rozsiahlymi požiarmi a dostali výstražnú SMS o potrebe evakuovať sa, mali by tak urobiť čo najrýchlejšie. Slovenský rezort diplomacie o tom informuje na svojej webovej stránke.



"Varovné SMS správy sprevádzané silnou zvukovou výstrahou sú zasielané na všetky aktivované mobilné telefóny (domáceho obyvateľstva aj cudzincov) v konkrétnej lokalite v gréckom aj anglickom jazyku," podotýka ministerstvo. Pripomína tiež, že v prípade núdze je možné kontaktovať Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Aténach. Cestujúcim zároveň odporúča registráciu pred cestou do zahraničia. Pre pandémiu nového koronavírusu však naďalej platí všeobecné odporúčanie necestovať do zahraničia.



Grécko čelí tento rok mimoriadne náročnej situácii, keď po dňoch extrémnych horúčav bojuje naraz s desiatkami lesných požiarov prakticky na celom území krajiny. Obrovské požiare sú aktuálne hlásené z ostrova Evia, z regiónu Mani na Peloponéze a zo svahu vrchu Parnitha severne od Atén. "Z dôvodu pretrvávajúceho tepla, sucha a vetra hrozí vznik nových požiarov, preto buďte ostražití, vyhýbajte sa zalesneným častiam krajiny a akýmkoľvek činnostiam, ktoré môžu spôsobiť požiar," apeluje rezort diplomacie.



V nedeľu ráno vyrazilo do Grécka 75 slovenských hasičov s 30 kusmi techniky. Majú tam pomôcť pri hasení rozsiahlych lesných požiarov. Slovensko do Grécka vypravilo Modul pozemného hasenia lesných požiarov v prírodnom prostredí. Podľa ministerstva zahraničných vecí ide o bezprecedentne najväčší tím vyslaný do zahraničia na podobnú akciu. Slovensko vyslaním pomoci reagovalo na grécku žiadosť o pomoc prostredníctvom mechanizmu Európskej únie (EÚ) pre civilnú ochranu.