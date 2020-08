Slováci môžu do Lotyšska a Litvy cestovať bez karantény

Bratislava 10. augusta (TASR) – Slováci môžu do Lotyšska a Litvy pricestovať bez povinnosti absolvovať 14-dennú povinnú karanténu. Neplatí to však v prípade, že tranzitujú cez niektoré krajiny. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na svojom webe.



Pri príchode do Litvy z Rakúska a Poľska, respektíve tranzite cez tieto krajiny, je povinná 14-denná karanténa. Príchod cudzincov z/cez Česko je od 3. augusta zakázaný. V prípade Lotyšska musia Slováci, ktorí tranzitovali cez Rakúsko, Poľsko alebo Česko, podstúpiť povinnú 14-dennú karanténu.



Po príchode do Lotyšska alebo Litvy je v celom Pobaltí možný voľný pohyb, hraničné priechody sú otvorené. Vonkajšia hranica EÚ – do Ruska a Bieloruska je naďalej uzavretá.