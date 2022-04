Rezort zahraničia upozorňuje na ubytovacie podvody v Španielsku

Bratislava 8. apríla (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR varuje cestujúcich do Španielska pred krádežami či podvodnými internetovými ponukami na ubytovanie. Turistom odporúča, aby venovali maximálnu pozornosť svojim osobným veciam a nenechávali ich za žiadnych okolností bez dozoru. Apelujú tiež na opatrnosť pri platbe za ubytovanie vopred v plnej sume. Rezort o tom informuje na webe.



"Dôrazne upozorňujeme cestujúcu verejnosť, že komplikáciou v prípade pobytu v Španielsku sú aj v tomto roku rozšírené krádeže, predovšetkým vreckové krádeže peňaženiek alebo aj celých kabeliek – a tým aj dokladov potrebných na návrat domov. Aj tento rok pretrvávajú prípady klamlivých internetových ponúk na ubytovanie, ktoré v skutočnosti neexistuje alebo ho predáva podvodník, ktorému nehnuteľnosť nepatrí," informuje rezort.



Vreckové krádeže sú počas celého roka rozšírené predovšetkým v turistických destináciách v Barcelone, Palma de Mallorca alebo v Madride. Okradnutie hrozí najmä v dopravných prostriedkoch, v obchodoch, na plážach či pri prezeraní pamiatok. "Naďalej rozšírené sú aj zastavovania áut s poukazovaním na domnelý technický problém alebo tiež z rovnakých dôvodov oslovenie neznámymi priamo na benzínových pumpách," priblížilo ministerstvo.



V tejto súvislosti neodporúča nosiť na preplnenej ulici drahé veci ani batohy na chrbtoch. Radí tiež prevesiť si tašku či kabelku tak, aby bol uzáver nasmerovaný k telu nositeľa.



Časté sú tiež krádeže na plážach, rezort preto neodporúča nechávať si veci bez dozoru. Na pláž by si ľudia mali nosiť len nevyhnutnú sumu peňazí a v prípade potreby len kópiu dokladov. "Rovnako si na pláž nenoste napríklad všetky lieky. Doklady nenechávajte voľne položené alebo nezabezpečené ani v hotelových izbách," dodalo ministerstvo. V prípade ukradnutia peňaženky radí ihneď zablokovať platobné karty a vyhľadať príslušnú policajnú stanicu.



Obeťami podvodov s ubytovaním sa podľa rezortu stávajú najmä študenti, hľadajúci ubytovanie mimo kampusu. "Najčastejšie sa s tým stretávame vo Valencii či v Madride alebo pri kúpe dovolenkového ubytovania na súkromí mimo oficiálnych, osvedčených a zaužívaných webových stránok," priblížil. Pripomína, že ľudia by nemali platiť plnú sumu za ubytovanie, kým si nie sú istí, že naozaj patrí tomu, s kým komunikujú. "Buďte maximálne obozretní, keď predávajúci žiada vaše osobné údaje (fotku dokladov), uvádzajúc, že ich použije pri príprave zmluvy. Je tiež na mieste odborne si nechať skontrolovať, či zmluva spĺňa potrebné náležitosti," doplnilo ministerstvo.