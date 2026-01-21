< sekcia Zahraničie
Cestujete do Grécka? Pre silné búrky prerušili trajektovú dopravu
V oblastiach zasiahnutých nepriaznivým počasím MZVEZ odporúča dôsledne sa riadiť pokynmi miestnych orgánov, polície a zložiek civilnej ochrany.
Autor TASR
Bratislava 21. januára (TASR) - Veľvyslanectvo SR v Aténach upozorňuje na silnú búrkovú aktivitu sprevádzanú intenzívnym nárazovým vetrom, ktorá v stredu a vo štvrtok (22. 1.) zasiahne väčšinu územia Grécka, najmä Atény a oblasť Attiky, Peloponézsky polostrov, stredné Grécko, Tesáliu a Západné Macedónsko. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informovalo na webe.
Rezort varuje, že z rozhodnutia pobrežnej stráže bola v stredu od ranných hodín zastavená trajektová doprava z prístavov Pireus (s výnimkou väčších plavidiel obsluhujúcich ostrovy v Saronskom zálive, Hydru a Spetses), Rafina a Lavrio. Zákaz plavby platí až do zlepšenia poveternostných podmienok.
„Trajektová doprava je prerušená aj na kratších trasách: Agia Marina - Styra, Rio - Antirrio, Volos - Sporady, Kavala - Prinos, Igoumenitsa - Korfu, Kyllini - Zakynthos, Kyllini - Kefalónia,“ dodalo ministerstvo.
V oblastiach zasiahnutých nepriaznivým počasím MZVEZ odporúča dôsledne sa riadiť pokynmi miestnych orgánov, polície a zložiek civilnej ochrany.
V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať pohotovostné číslo Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Aténach na telefónnom čísle +30 69 3240 8028 alebo Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 a +421 906 07 5978.
Rezort varuje, že z rozhodnutia pobrežnej stráže bola v stredu od ranných hodín zastavená trajektová doprava z prístavov Pireus (s výnimkou väčších plavidiel obsluhujúcich ostrovy v Saronskom zálive, Hydru a Spetses), Rafina a Lavrio. Zákaz plavby platí až do zlepšenia poveternostných podmienok.
„Trajektová doprava je prerušená aj na kratších trasách: Agia Marina - Styra, Rio - Antirrio, Volos - Sporady, Kavala - Prinos, Igoumenitsa - Korfu, Kyllini - Zakynthos, Kyllini - Kefalónia,“ dodalo ministerstvo.
V oblastiach zasiahnutých nepriaznivým počasím MZVEZ odporúča dôsledne sa riadiť pokynmi miestnych orgánov, polície a zložiek civilnej ochrany.
V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať pohotovostné číslo Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Aténach na telefónnom čísle +30 69 3240 8028 alebo Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 a +421 906 07 5978.