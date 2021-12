Rezort zahraničia varuje Slovákov na Filipínach pred cyklónou

Bratislava 14. decembra (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR upozorňuje Slovákov nachádzajúcich sa na Filipínach na tropickú cyklónu, ktorá v najbližších dňoch zasiahne prevažne strednú časť Filipín. "Cyklónu budú sprevádzať výdatné zrážky a vietor by mal dosahovať rýchlosť až do 176 kilometrov za hodinu, v nárazoch aj vyššie hodnoty," uvádza rezort na webe.



Podľa MZVEZ SR má tropická cyklóna RAI-21 zasiahnuť Filipíny v čase od 16. do 18. decembra. V týchto dňoch ministerstvo občanom SR odporúča sledovať pokyny miestnych úradov a riadiť sa nimi, podľa možnosti sa vyhnúť návšteve spomenutých oblastí.



"V prípade ťažkostí sa občania môžu obrátiť na Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Jakarte," doplnil rezort diplomacie.