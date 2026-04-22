MZVEZ zdôrazňuje, že balík protiruských sankcií nebol zatiaľ prijatý
Európska únia ho pôvodne plánovala prijať do 24. februára, teda na štvrté výročie začiatku ruskej vojny na Ukrajine.
Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - Proces prijatia 20. balíka protiruských sankcií na úrovní Európskej únie nie je formálne dokončený a sankčný balík nie je prijatý. Stály predstaviteľ SR pri EÚ dostal pokyn, aby súhlasil v rámci stredajšieho rokovania Výboru stálych predstaviteľov vlád členských štátov pri EÚ (Coreper) výhradne so spustením písomnej procedúry, ktorá nepredstavuje a nie je prijatím sankčného balíka. Nový sankčný balík teda naďalej nie je prijatý a pozície SR ostávajú v platnosti. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Nový súbor sankcií predstavila predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová už 6. februára. Európska únia ho pôvodne plánovala prijať do 24. februára, teda na štvrté výročie začiatku ruskej vojny na Ukrajine. Schválenie 20. balíka reštriktívnych opatrení však blokovalo Maďarsko pre zastavené dodávky ruskej ropy cez ropovod Družba. Slovensko tiež minulý týždeň avizovalo, že nové sankcie nepodporí, kým sa dodávky cez Družbu neobnovia.
„Slovensko opakovane zdôrazňuje, tak ako to potvrdil na včerajšom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v Luxemburgu aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár, že 20. sankčný balík podmieňuje obnovením toku ropy cez ropovod Družba cez Ukrajinu na Slovensko. V prípade, že ropa bude prúdiť bez prerušenia a v dohodnutej kapacite na územie Slovenska, SR nebude sankčný balík blokovať v zmysle konzistentného prístupu vlády SR, na základe ktorého podporujeme len tie sankcie, ktoré nemajú dopad na ekonomiku SR,“ deklarovalo ministerstvo.
Podľa rezortu je pozícia SR v prípade 90-miliardovej pôžičky pre Ukrajinu nezmenená. Slovensko sa nebude zúčastňovať na garanciách tejto pôžičky, neblokovalo ju a ani neblokuje v rámci schvaľovania zmien aktuálneho finančného rámca EÚ, ktorý s tým súvisí.
Nový súbor sankcií predstavila predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová už 6. februára. Európska únia ho pôvodne plánovala prijať do 24. februára, teda na štvrté výročie začiatku ruskej vojny na Ukrajine. Schválenie 20. balíka reštriktívnych opatrení však blokovalo Maďarsko pre zastavené dodávky ruskej ropy cez ropovod Družba. Slovensko tiež minulý týždeň avizovalo, že nové sankcie nepodporí, kým sa dodávky cez Družbu neobnovia.
„Slovensko opakovane zdôrazňuje, tak ako to potvrdil na včerajšom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v Luxemburgu aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár, že 20. sankčný balík podmieňuje obnovením toku ropy cez ropovod Družba cez Ukrajinu na Slovensko. V prípade, že ropa bude prúdiť bez prerušenia a v dohodnutej kapacite na územie Slovenska, SR nebude sankčný balík blokovať v zmysle konzistentného prístupu vlády SR, na základe ktorého podporujeme len tie sankcie, ktoré nemajú dopad na ekonomiku SR,“ deklarovalo ministerstvo.
Podľa rezortu je pozícia SR v prípade 90-miliardovej pôžičky pre Ukrajinu nezmenená. Slovensko sa nebude zúčastňovať na garanciách tejto pôžičky, neblokovalo ju a ani neblokuje v rámci schvaľovania zmien aktuálneho finančného rámca EÚ, ktorý s tým súvisí.