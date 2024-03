N. Faeserová sa domnieva, že za útok pri Moskve je zodpovedný IS

Berlín 24. marca (TASR) - Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová sa domnieva, že za útok v moskovskej koncertnej sále, ktorý si vyžiadal životy najmenej 133 ľudí, je zodpovedná teroristická organizácia Islamský štát (IS). TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA, ktorá cituje miestne médiá.



"Podľa všetkého, čo je doteraz známe, možno predpokladať, že za vražedný útok pri Moskve je zodpovedná teroristická skupina Islamský štát - provincia Chorásán (ISKP)," povedala v sobotu Faeserová pre internetové vydanie denníka Süddeutsche Zeitung. ISKP je regionálna pobočka IS pôsobiaca v Afganistane a Pakistane.



Faeserová tiež uviedla, že táto skupina v súčasnosti predstavuje najväčšiu islamistickú hrozbu aj v Nemecku. "Nebezpečenstvo zo strany islamistického terorizmu je naďalej akútne," povedala.



Nemecké úrady v utorok v spolkovej krajine Durínsko zatkli dvoch podozrivých členov tejto odnože IS. Sú podozriví z plánovania útoku na švédsky parlament.



ISKP už niekoľko rokov vedie v Afganistane ozbrojený konflikt s militantným islamistickým hnutím Taliban.



V uplynulom čase došlo v Nemecku v súvislosti s ISKP k niekoľkým zatknutiam. Skupina bola spájaná s možným plánom útoku na katedrálu v Kolíne nad Rýnom na prelome rokov.



Faeserová útok pri Moskve odsúdila. "Smútime spolu s rodinami mnohých nevinných obetí tohto zbabelého a brutálneho teroristického útoku," povedala ministerka.



K zodpovednosti za piatkový útok sa prihlásil IS, ale ruské úrady sa k tomu zatiaľ nevyjadrili a namiesto toho naznačili, že sa na ňom mohla podieľať Ukrajina, čo Kyjev rýchlo poprel.



Biely dom v sobotu vyhlásil, že IS je "spoločným teroristickým nepriateľom" a takisto odsúdil útok na moskovskú koncertnú halu, uvádza tlačová agentúra AFP.



"Spojené štáty dôrazne odsudzujú ohavný teroristický útok v Moskve," uviedla vo vyhlásení tlačová tajomníčka Bieleho domu Karine Jeanová-Pierreová a dodala, že "IS je spoločným teroristickým nepriateľom, ktorý musí byť porazený všade".