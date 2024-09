N. Míkátí: Pokračujúca izraelská agresia má znaky vyhladzovacej vojny

Bejrút 23. septembra (TASR) - Libanonský premiér Nadžíb Míkátí v pondelok odsúdil "deštruktívny plán Izraela" a vyhlásil, že útoky, ktoré podniká majú znaky vyhladzovacej vojny. Uviedol tak krátko po leteckých útokoch izraelskej armády, ktorá v pondelok ráno zasiahla 300 cieľov hnutia Hizballáh po celom Libanone. TASR píše podľa agentúr AFP a Reuters.



"Pokračujúca izraelská agresia voči Libanonu je vyhladzovacou vojnou v každom zmysle slova a deštruktívnym plánom, ktorého cieľom je zničiť libanonské dediny a mestá," uviedol Mikátí v pondelok na zasadnutí vlády. Organizáciu Spojených národov, jej Bezpečnostnú radu a vplyvné krajiny sveta vyzval, "aby odradili Izrael od agresie." Premiér zároveň zrušil svoju pracovnú cestu do New Yorku, kde sa plánoval zúčastniť na Valnom zhromaždení OSN.



Izraelská armáda uviedla, že celkovo zaútočila až na 300 cieľov Hizballáhu v Libanone. Armáda už skôr vyhlásila, že viac než 150 náletov uskutočnila iba v priebehu jednej hodiny od 6:30 do 7:30 miestneho času (7:30 až 8:30 SELČ).



Libanonský minister školstva Abbás Halabí taktiež na poludní vyhlásil, že v oblastiach zasiahnutých izraelskými útokmi budú zatvorené všetky školy. Uviedol, že súčasná bezpečnostná situácia predstavuje riziko pre žiakov najmä počas presunu do škôl.



Konflikt medzi Hizballáhom a Libanonom eskaluje od minulého týždňa, kedy pri výbuchoch komunikačných zariadení, ktoré používali členovia Hizballáhu zahynulo 37 ľudí. Z tohto útoku podozrievajú Izrael. V reakcii cez víkend Hizballáh podnikol masívny raketový útok na územie Izraela.