N. Módí vyzval ľudí, aby prejavili solidaritu zhasnutím svetiel

Naí Dillí 3. apríla (TASR) - Indický premiér Naréndra Módí vyzval obyvateľov krajiny, aby v nedeľu vypli svetlá vo svojich príbytkoch a namiesto toho si svietili pomocou sviečok, lampášov či bateriek. Podľa premiéra má ísť o prejav vzájomnej solidarity Indov v boji proti pandémii nového koronavírusu, informovala v piatok agentúra DPA.



Módí vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach uviedol, že táto akcia bude v čase trojtýždňových obmedzení voľného pohybu ľudí znakom "kolektívnej sily" Indie a jej 1,3 miliardy obyvateľov.



"V nedeľu o 09.00 h miestneho času (17.30 h SELČ) prosím zhasnite všetky svetlá u vás doma a nech každý človek stojí so zapálenou sviečkou, lampášom či zasvietenou baterkou pred dverami alebo na balkóne deväť minút," uviedol Módí. "Počas tohto času si vo svojich mysliach sľúbte: Počas obmedzení nie sme sami - kolektívna sila a odhodlanie 1,3 miliardy Indov je s každým občanom," vyhlásil premiér.



Toto gesto podľa neho ukáže, že Indovia sa spojili, aby šírili svetlo a zjednotili sa v boji proti pandémii. Premiér sa indickým občanom prihovoril podobným motivačným spôsobom už po tretí raz.



Obyvatelia Indie vyšli napríklad počas jednodňového zákazu vychádzania na žiadosť Módího 22. marca na svoje balkóny a tlieskali, búšili do kovových nádob a vyzváňali zvoncami, aby povzbudili zdravotníkov bojujúcich so šíriacim sa koronavírusom. Nariadený zákaz vychádzania mal byť testom, či je krajina spôsobilá bojovať s touto pandémiou.



Módí v sérii príspevkov na Twitteri vyzval ľudí, aby dodržiavali sociálny odstup ako aj iné pravidlá. Zverejnil aj videá, za pomoci ktorých môžu ľudia doma cvičiť jógu.



V Indii evidujú už 2301 prípadov nákazy koronavírusom a 56 úmrtí.