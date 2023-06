N. Zéland a Fidži posilňujú vojenské vzťahy, podpísali obranné dohody

Suva 14. júna (TASR) - Nový Zéland a Fidži v stredu podpísali dve obranné dohody, ktorých cieľom je posilniť výcvik, námornú spoluprácu a pôsobenie vojenských jednotiek na území tej druhej krajiny. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Nový Zéland a Fidži posilňujú dlhoročné obranné väzby najmä v súvislosti s úsilím Číny získať vplyv v Tichomorí.



Novozélandský minister obrany Andrew Little pri podpise dohôd vo fidžijskom hlavnom meste Suva povedal, že je "dôležité, aby naše armády spolupracovali efektívnejšie, a to aj počas našich častých cvičení". Za Fidži ich podpísal minister vnútra a imigrácie Pio Tikoduadua, dopĺňa denník The Guardian.



Dohody poskytujú právny rámec pre vojenské nasadenie a zahŕňajú aj intenzívnejšiu odbornú prípravu personálu, spoločné námorné bezpečnostné operácie a koordináciu reakcie na katastrofy a humanitárnu pomoc.



"Ako tichomorské štáty čelíme mnohým závažným bezpečnostným hrozbám. Vieme, že zmena klímy bude jednou z najvýznamnejších výziev nášho života a potreba spolupracovať na zmiernení jej dôsledkov sa v nasledujúcich rokoch len zvýši," povedal Little.



Podpis zmluvy sa uskutočnil týždeň po návšteve fidžijského premiéra Sitiveniho Rabuku u jeho kolegu Chrisa Hipkinsa, keď Nový Zéland oznámil podporu Fidži v oblasti zmeny klímy vo výške takmer siedmich miliónov USD.



Posilnenie vojenských vzťahov medzi Wellingtonom a Suvou prichádza v čase, keď sa Spojené štáty, Nový Zéland a Austrália usilujú o vybudovanie silnejších bezpečnostných väzieb s tichomorskými krajinami a snažia sa im ponúknuť alternatívu voči rastúcemu vplyvu Číny v regióne.



USA a Papua-Nová Guinea v máji podpísali dohodu o obrannej a námornej spolupráci. Šalamúnove ostrovy naopak vlani podpísali bezpečnostný pakt s Čínou, ale Pekingu sa nepodarilo dosiahnuť širšiu regionálnu bezpečnostnú dohodu.