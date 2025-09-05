< sekcia Zahraničie
Medzinárodný deň charity odkazuje na Matku Terezu
Matka Tereza, známa aj ako Terézia z Kalkaty, vlastným menom Agnes Gonxha Bojaxhiu, sa celý život venovala práci medzi najúbohejšími z úbohých.
Autor TASR
New York/Bratislava 5. septembra (TASR) - Medzinárodný deň charity, ktorý pripadá na 5. septembra, vyhlásilo Valné zhromaždenie (VZ) Organizácie Spojených národov (OSN) v roku 2012 a prvýkrát sa pripomínal v roku 2013. Dátum 5. september VZ OSN zvolilo ako pripomenutie si výročia úmrtia Matky Terezy.
Matka Tereza, známa aj ako Terézia z Kalkaty, vlastným menom Agnes Gonxha Bojaxhiu, sa celý život venovala práci medzi najúbohejšími z úbohých. Spočiatku jej prácu nechápali ani jej predstavené a rád Loretániek preto opustila. V októbri 1950 sa jej podarilo dosiahnuť schválenie vlastnej kongregácie pre kalkatskú arcidiecézu.
Zakladateľka Kongregácie misionárok lásky sa spolu so svojimi rádovými sestrami venovala všetkým, ktorých našla na uliciach zomierať od hladu alebo na následky chorôb. Pozornosť venovali aj deťom vydaným na nemilosť ulice. Postupne si dielo Matky Terezy získavalo rešpekt nielen v Indii, ale na celom svete. Nositeľka Nobelovej ceny za mier z roku 1979 zomrela 5. septembra 1997 v Kalkate. Za blahoslavenú ju 19. októbra 2003 vyhlásil pápež Ján Pavol II., za svätú pápež František 4. septembra 2016.
Charita, či dobročinnosť, je podľa OSN dnes už prejavom globálnej solidarity. Spája ľudí, aby budovali spravodlivejšie a odolnejšie spoločnosti prostredníctvom priameho darovania, dobrovoľníctva, alebo kolektívnej činnosti. Okrem okamžitej pomoci charita posilňuje tiež zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie, zachovanie kultúrneho dedičstva a ochranu zraniteľných skupín.
V súčasnosti sa charita a filantropia vyvíjajú s cieľom riešiť hlbšie príčiny chudoby a nerovnosti. Ľudia venujúci sa charite dnes ovplyvňujú aj verejnú politiku. Financujú inovácie a podporujú komunity tam, kde zlyhali verejné služby.
Agenda OSN pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030 kladie odstránenie chudoby vo všetkých jej rozmeroch do centra globálnej misie. Chudoba nie je len nedostatok príjmu, znamená aj hlad, vylúčenie, nebezpečné životné podmienky a obmedzený prístup k vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti.
Dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja si vyžaduje silné partnerstvá medzi vládami, občianskou spoločnosťou, podnikmi a charitatívnymi organizáciami. Charita je podľa OSN viac než len štedrosť. Je to silný akt globálnej zodpovednosti. Spája ľudí naprieč hranicami a sektormi, aby čelili chudobe, pozdvihli komunity a vybudovali inkluzívnejší a udržateľnejší svet pre všetkých.
Zdroj: https://www.un.org/en/observances/charity-day
Matka Tereza, známa aj ako Terézia z Kalkaty, vlastným menom Agnes Gonxha Bojaxhiu, sa celý život venovala práci medzi najúbohejšími z úbohých. Spočiatku jej prácu nechápali ani jej predstavené a rád Loretániek preto opustila. V októbri 1950 sa jej podarilo dosiahnuť schválenie vlastnej kongregácie pre kalkatskú arcidiecézu.
Zakladateľka Kongregácie misionárok lásky sa spolu so svojimi rádovými sestrami venovala všetkým, ktorých našla na uliciach zomierať od hladu alebo na následky chorôb. Pozornosť venovali aj deťom vydaným na nemilosť ulice. Postupne si dielo Matky Terezy získavalo rešpekt nielen v Indii, ale na celom svete. Nositeľka Nobelovej ceny za mier z roku 1979 zomrela 5. septembra 1997 v Kalkate. Za blahoslavenú ju 19. októbra 2003 vyhlásil pápež Ján Pavol II., za svätú pápež František 4. septembra 2016.
Charita, či dobročinnosť, je podľa OSN dnes už prejavom globálnej solidarity. Spája ľudí, aby budovali spravodlivejšie a odolnejšie spoločnosti prostredníctvom priameho darovania, dobrovoľníctva, alebo kolektívnej činnosti. Okrem okamžitej pomoci charita posilňuje tiež zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie, zachovanie kultúrneho dedičstva a ochranu zraniteľných skupín.
V súčasnosti sa charita a filantropia vyvíjajú s cieľom riešiť hlbšie príčiny chudoby a nerovnosti. Ľudia venujúci sa charite dnes ovplyvňujú aj verejnú politiku. Financujú inovácie a podporujú komunity tam, kde zlyhali verejné služby.
Agenda OSN pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030 kladie odstránenie chudoby vo všetkých jej rozmeroch do centra globálnej misie. Chudoba nie je len nedostatok príjmu, znamená aj hlad, vylúčenie, nebezpečné životné podmienky a obmedzený prístup k vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti.
Dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja si vyžaduje silné partnerstvá medzi vládami, občianskou spoločnosťou, podnikmi a charitatívnymi organizáciami. Charita je podľa OSN viac než len štedrosť. Je to silný akt globálnej zodpovednosti. Spája ľudí naprieč hranicami a sektormi, aby čelili chudobe, pozdvihli komunity a vybudovali inkluzívnejší a udržateľnejší svet pre všetkých.
Zdroj: https://www.un.org/en/observances/charity-day