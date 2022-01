Na afganskej ambasáde v Ríme došlo k potýčke medzi diplomatmi

Rím 5. januára (TASR) - Na afganské veľvyslanectvo v Ríme privolali tento týždeň políciu, keď prepustený afganský diplomat hlásiaci sa ku kontaktom s militantným hnutím Taliban zaútočil na veľvyslanca. Informovala o tom diplomatická misia v Taliansku, na ktorú sa v stredu odvolala tlačová agentúra AFP.



Mnoho afganských veľvyslanectiev je v diplomatickom vzduchoprázdne, keďže Taliban vlani v auguste po uchopení moci zosadil personál stále lojálny voči vláde podporovanej Západom.



Taliban však nevymenoval nových zástupcov vo väčšine diplomatických misií a jeho vládu neuznáva žiaden štát.



Ambasáda v Ríme zverejnila v utorok na sociálnych sieťach vyhlásenie, že diplomat – vymenovaný bývalou afganskou vládou, ale nedávno zosadený – sa vrátil do priestorov misie a tvrdil, že ho Taliban vymenoval na post veľvyslanca.



"Neskôr zaútočil na veľvyslanca v prítomnosti zamestnancov ambasády, ale veľvyslanec sa bránil a privolal taliansku políciu," uvádza sa vo vyhlásení napísanom v daríjčine (perzskom jazyku používanom v Afganistane).



Podľa tohto vyhlásenia je zosadeným diplomatom Muhammad Fahím Kašaf, ktorý o svoju funkciu prišiel pre "nedostatočnú oddanosť národným hodnotám a hodnotám Afganskej islamskej republiky".



Polícia vyviedla Kašafa, ktorý prišiel aj so svojím dieťaťom, von z ambasády, pričom veľvyslanec vyviazol z potýčky bez zranení, písalo sa ešte vo vyhlásení.



Afganská islamská republika je názov krajiny uznávaný Organizáciou Spojených národov (OSN), ale Taliban používa názov Afganský islamský emirát.



Zdroj z prostredia afganskej diplomacie pre AFP povedal, že Kašaf "obrátil kabát a začal byť lojálny Talibanu" a jeho bývalí kolegovia ho "vyštvali".



Ambasáda v Ríme nedvíhala telefón a neodpovedala na e-maily žiadajúce vyjadrenie.



Rímska polícia pre AFP uviedla, že na ambasáde došlo k "nedorozumeniu", ale ďalšie podrobnosti neposkytla.



Ministerstvo zahraničných vecí Talibanu v Kábule poprelo, že Kašaf bol vymenovaný za veľvyslanca, ale takisto uviedlo, že nebol prepustený. Ministerstvo dodalo, že podľa záznamov bol Kašaf v decembri 2020 vymenovaný za prvého tajomníka veľvyslanectva a jeho zmluva je platná do decembra budúceho roka.



Diplomatická patová situácia nastala aj v OSN, kde si na afganský post nárokujú zástupcovia bývalej vlády i súčasného režimu.



Bezpečnostná rada OSN koncom vlaňajška odložila rozhodnutie v tejto veci na neurčito.