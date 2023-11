Na Aljaške identifikovali 3 obete zosuvu pôdy, tri osoby sú nezvestné

Juneau 26. novembra (TASR) – Úrady na Aljaške identifikovali tri obete zosuvu pôdy, ktorý tento týždeň zasiahol diaľnicu a domy na juhozápade amerického štátu, a tri osoby zostávajú naďalej nezvestné. TASR informuje na základe sobotňajšej správy agentúry AP.



O život prišli Timothy Heller 44) s manželkou Beth (36) a ich dcéra Mara (16). Ich syn Derek (12), dcéra Kara (11) a sused Hellerovcov Otto Florschutz (65) sú naďalej nezvestní, záchranári po nich pátrajú, uviedol v piatok v písomnom vyhlásení Úrad verejnej bezpečnosti štátu Aljaška.



Zosuv pôdy nastal na ostrove Wrangell približne 250 kilometrov južne od hlavného mesta Aljašky Juneau. Počas zosuvu sa z kopca odtrhol približne 140-metrov široký úsek svahu so stromami a zosunul sa do oceánu, pričom zasypal tri domy a diaľnicu. Jeden z domov bol v tom čase prázdny, Florschutzova manželka zosuv prežila. Záchranári telá obetí objavili ešte v pondelok v noci alebo v utorok ráno.



Príčinou zosuvu bol dážď a prudký vietor. V pondelok v oblasti od skorého rána do večera spadlo približne 50 milimetrov dažďových zrážok, vo vyšších polohách vietor v nárazoch dosahoval rýchlosť až 96 kilometrov za hodinu, uvádza hydrológ a meteorológ Aaron Jacobs z Národnej meteorologickej služby v Juneau.



Zosuv pôdy odrezal od mesta vyše 50 domov, niekoľko desiatok ľudí sa rozhodlo v oblasti zostať, uviedol zástupca miestnej samosprávy Mason Villarma.



Prerušenie dopravy na diaľnici prinútilo obyvateľov a úrady využívať na prepravu paliva, potravín, vody a liekov lode. Úrady naďalej pokračujú v snahe o sprejazdnenie diaľnice.