Nehoda počas cvičenia: Na Aljaške sa zrútila stíhačka F-35

Washington 29. januára (TASR) - Pilot stíhačky F-35, ktorá v utorok počas cvičenia havarovala na leteckej základni na Aljaške, je v bezpečí, informovali americké úrady. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



K nehode došlo na dráhe Eilsonovej vojenskej leteckej základni, ktorá je domovskou základňou 354. stíhacieho krídla amerických vzdušných síl. Veliteľ Paul Townsend povedal, že stroj sa zrútil počas pristávacej fázy letu a je značne poškodený.



Na videu, ktoré situáciu zachytáva, však vidieť, že F-35 padá z oblohy takmer kolmo dolu a po náraze so zemou nasleduje veľký výbuch. Pilotovi sa podarilo katapultovať.



"Pilot je v bezpečí a bol prevezený do vojenskej nemocnice na ďalšie vyšetrenie," uvádza sa vo vyhlásení. Americké vzdušné sily podľa Townsenda vykonajú dôkladné vyšetrovanie v snahe minimalizovať pravdepodobnosť, že sa niečo podobné bude opakovať.



Stíhačky F-35, hlavný prvok amerických ozbrojených síl, sú oceňované pre svoje pokročilé bojové schopnosti a technológiu stealth. Slúžia vzdušným silám, námorníctvu a námornej pechote. V posledných rokoch sa však tieto moderné stroje stretávajú so zvýšenou mierou pozornosti.



Vlani v máji havarovala stíhačka F-35 na ceste z Texasu na leteckú základňu Edwards v Kalifornii krátko po zastávke na doplnenie paliva v Novom Mexiku, pripomenula agentúra AP. Pilot vtedy utrpel vážne zranenia a bol prevezený na ošetrenie do nemocnice.



Pri inom incidente v októbri minulého roka dospelo vyšetrovanie k záveru, že pilot sa katapultoval z F-35, aj keď nemusel, a nechal stíhačku autonómne letieť 11 minút, kým sa zrútila v odľahlej oblasti Južnej Karolíny.