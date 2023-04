Na Aljaške zrušili lety pre popol z ruskej sopky Šiveluč

Anchorage 14. apríla (TASR) — Viac než dve desiatky letov zrušili vo štvrtok aerolínie amerického štátu Aljaška pre oblak popola zo sopky Šiveluč, ktorá v utorok vybuchla na ruskom polostrove Kamčatka. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Do štvrtkového poludnia miestneho času bolo zrušených 28 odchádzajúcich a prichádzajúcich letov, ako aj letov v rámci Aljašky, spresnila letecká spoločnosť.



Ďalej uviedla, že pokračuje v monitorovaní oblaku popola a v závislosti od jeho polohy a pohybu rozhodne o prípadnom zrušení ďalších letov.



Obmedzenia v leteckej doprave sa dotkli aj demokratky Mary Peltolovej, ktorej zrušili let z Honolulu na Havaji do aljašskej metropoly Anchorage.



Na Kamčatke je približne 160 sopiek, ale iba asi dve desiatky z nich sú aktívne. Oblasť so sopkami je zapísaná v zozname lokalít Svetového dedičstva UNESCO.



Polostrov Kamčatka je len riedko osídlený. Globálny program pre vulkanizmus (GVP) odhaduje, že v okruhu 100 kilometrov od sopky Šiveluč žije menej než 12.000 ľudí.