Na amerických letiskách vypukol chaos

Washington 15. marca (TASR) - Veľké americké letiská v nedeľu postihol chaos po tom, ako Američania vracajúci sa z európskych krajín sužovaných novým koronavírusom ochromili úrady snažiace sa spracovať nával ľudí.



Frustrovaní cestujúci sa sťažovali na niekoľkohodinové čakanie v radoch, preplnené priestory, nehygienické podmienky a celkový zmätok v systéme lekárskeho skríningu ľudí na príznaky koronavírusu, informovala tlačová agentúra AFP.



"Veľmi stiesnený priestor. Ak sme sa ešte nenakazili, tak teraz máme veľkú šancu," uviedla pre stanicu CNN rozhorčená cestujúca na O’Hareovom medzinárodnom letisku v Chicagu.



Letiská v USA sú preťažené prívalom Američanov - z ktorých množstvo tvoria študenti -, odvtedy, ako od piatkovej polnoci vstúpili do platnosti obmedzenia na cestovanie z Európy nariadené prezidentom Donaldom Trumpom.



Spojené štáty zakázali aj cestovanie z Južnej Kórey, Číny, Británie a Írska. Povolenie pricestovať z týchto krajín majú iba americkí občania a legálni obyvatelia, pričom následne musia absolvovať 14-dňovú karanténu.



Guvernér štátu Illinois Jay Pritzker vyhlásil, že davy na O’Hareovom medzinárodnom letisku sú "neprijateľné a situácia sa musí okamžite riešiť". Guvernér to uviedol v tvíte adresovanom Trumpovi a viceprezidentovi Mikeovi Penceovi, ktorý riadi vládne opatrenia súvisiace s pandémiou.



Podobné podmienky hlásili aj z letísk v New Yorku či Dallase.



Trump medzitým odporučil obyvateľstvu vyhnúť sa cestovaniu, ktoré nie je nevyhnutné, a oznámil, že jeho administratíva zvažuje zavedenie cestovných obmedzení aj v rámci Spojených štátov.