Na amerických základniach na Okinave sa nakazili desiatky vojakov

Tokio 11. júla (TASR) - Niekoľko desiatok príslušníkov americkej námornej pechoty umiestnených na dvoch základniach na japonskom ostrove Okinava sa nakazilo novým koronavírusom. Uviedol to v sobotu tamojší guvernér Denny Tamaki s tým, že americká armáda ho požiadala, aby presný počet nezverejňoval.



Ohniskami nákazy sú Letecká základňa námornej pechoty Futenma, ktorej umiestnenie v husto osídlenej oblasti je predmetom sporov, a základňa Camp Hansen.



Miestne médiá s odvolaním sa na nemenované zdroje podľa agentúry AP informovali o približne 60 nakazených.



"Okinavčania sú šokovaní tým, čo nám povedali (americká armáda)," povedal Tamaki na tlačovej konferencii. "Máme vážne pochybnosti, že americká armáda prijala primerané preventívne opatrenia," dodal.



Tamaki avizoval, že chce iniciovať rozhovory medzi americkou armádou a okinavskými predstaviteľmi. Mieni tiež vyzvať japonskú vládu, aby od USA požadovala poskytnutie podrobností o epidemiologickej situácii, uzavretie oboch základní a zintenzívnenie preventívnych opatrení.



Americká námorná pechota v stanovisku zverejnenom v piatok uviedla, že prijíma ďalšie opatrenia na zastavenie šírenia koronavírusu a obmedzuje aktivity mimo základne.



Na Okinave sa nachádza viac ako polovica z približne 50.000 amerických vojakov umiestnených v Japonsku na základe dvojstrannej dohody. Miestni obyvatelia sa však v súvislosti so základňami permanentne sťažujú na znečistenie životného prostredia, hluk a kriminalitu. Sú aj proti plánovanému premiestneniu základne Futenma zo súčasného miesta do menej obývanej oblasti na východnom pobreží ostrova.



Na Okinave bolo doteraz zaregistrovaných asi 150 prípadov nákazy novým koronavírusom. Japonsko celkovo zaznamenalo vyše 21.000 prípadov nákazy a takmer 1000 úmrtí, pričom hlavné mesto Tokio v sobotu už tretí deň po sebe hlásilo prírastok viac ako 200 nových prípadov.