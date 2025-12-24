< sekcia Zahraničie
Na anektovanom Kryme bude Rusko obmedzovať internet až do konca vojny
Občasné výpadky internetu v Rusku sa začali začiatkom mája Podľa úradov sa tým má narušiť nárast útokov ukrajinských dronov.
Autor TASR
Moskva 24. decembra (TASR) - Prístup k mobilnému internetu na anektovanom Kryme bude počas ruskej vojny na Ukrajine z bezpečnostných dôvodov obmedzený, oznámil v utorok Kremľom dosadený gubernátor Sergej Aksionov. TASR o tom píše podľa webu The Moscow Times.
„Jednoducho musíme prijať túto realitu a prispôsobiť sa,“ povedal Aksionov pre štátnu spravodajskú agentúru Sputnik. Obmedzenia môžu mať podobu zníženej rýchlosti alebo úplného výpadku internetu.
„Nemôžeme dovoliť nepriateľovi, aby proti nám použil internet,“ napísal neskôr na Telegrame. Výpadky mobilného internetu označil za opodstatnené s odvolaním sa na pravidelné útoky ukrajinských dronov, pretože niektoré využívajú ruské mobilné siete na diaľkové ovládanie.
Krym je druhým regiónom, kde ruské úrady verejne oznámili obmedzenie mobilného internetu súvisiace s vojnou. Minulý mesiac podobné vyhlásenie mal gubernátor Uljanovskej oblasti v strednom Rusku.
Ruské ministerstvo digitálneho rozvoja, komunikácií a masmédií zverejnilo zoznam ruských webových stránok, ktoré zostanú dostupné aj počas výpadkov mobilného internetu. Obsahuje spoločensky významné služby vrátane zdravotníctva, vzdelávania, verejnej dopravy a ďalších oblastí. Časť užívateľov sa však sťažovala, že ani tieto služby často nefungujú.
