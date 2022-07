NEZVYČAJNÁ KÚPA: Predali výnimočnú kostru mäsožravého dinosaura

New York 29. júla (TASR) - Výnimočnú kostru obrieho mäsožravého dinosaura vydražili vo štvrtok na prírodovednej aukcii Sotheby's za vyše šesť miliónov dolárov. Nový majiteľ 77 miliónov rokov starej fosílie veľjaštera s mohutnými čeľusťami, ostrými zubmi a drobnými prednými končatinami zostal anonymný. TASR informuje na základe správy BBC.



Gorgosaurus bol vzdialený príbuzný známejšieho dinosaurieho druhu Tyrannosaurus rex, no bol rýchlejší a mal silnejší stisk čeľustí. Bol vysoký 2,8 metra a na dĺžku 6,7 metra. Novovydraženú fosíliu objavili v roku 2018 a majiteľ má príležitosť dať jej vlastnú prezývku.



Ide doposiaľ iba o druhý predaj celej kostry dinosaura v aukčnej sieni Sotheby's. Pri prvej aukcii v roku 1997 získalo chicagske Field Museum kostru T-rexa s prezývkou Sue za 8,36 milióna dolárov.



Niektorí odborníci sa obávajú skutočnosti, že kostry dinosaurov sa predávajú súkromným vlastníkom. "Takáto kostra je súčasťou kolektívneho prírodného dedičstva, pozostatkom minulosti Zeme, ktorá je pre nás všetkých dôležitá. Takéto fosílie by mali ísť do verejnej správy, kde ich môžu študovať, navštevovať a užívať si ich vedci a široké spektrum ďalších ľudí," povedal profesor David Polly z Univerzity štátu Indiana v Bloomingtone (UIB) a bývalý prezident americkej Spoločnosti paleontológie stavovcov (SVP).