Na austrálskom súde sa začal boj o repatriáciu 30 žien a detí zo Sýrie

Sydney 26. septembra (TASR) - Súdne konanie iniciované viac než 30 austrálskymi ženami a deťmi žijúcimi v "hrozných podmienkach" v záchytnom tábore v Sýrii sa v utorok začalo v Melbourne. Jeho cieľom je donútiť austrálsku vládu k tomu, aby týmto ženám a deťom zaistila návrat do vlasti, informuje agentúra AFP.



Melbournský súd začal prerokúvať celý prípad zhruba rok po tom, čo Austrália repatriovala zo Sýrie doposiaľ poslednú skupinu navrátilcov zloženú štyroch žien a 13 detí. Išlo o manželky a deti bojovníkov porazenej džihádistickej organizácie Islamský štát (IS).



"Situácia zvyšných zadržiavaných osôb je žalostná a zúfalá," uviedol právny zástupca charitatívnej organizácie Save the Children, ktorý koná v mene zadržiavaných. "(Organizácia) Save the Children Australia reprezentuje ženy a deti, ktoré nie sú obvinené zo žiadneho zločinu," povedal pred súdom.



"Napriek nespočetným príležitostiam na repatriáciu týchto rodín austrálska vláda nakoniec zlyhala pri napĺňaní svojej povinnosti priviesť všetkých svojich občanov domov do bezpečia," povedal generálny riaditeľ organizácie Save the Children Australia Mat Tinkler.



"Veľmi dúfame, že tieto deti a ich matky budú čoskoro repatriované domov do bezpečia. Je nepochopiteľné, že austrálska vláda takto opustila svojich občanov," dodal Tinkler vo vyhlásení.



Spomínaná skupina žien a detí žije v tábore na Kurdmi ovládanom severovýchode Sýrie od porážky Islamského štátu a rozpadu jeho "kalifátu", spresňuje AFP.



Repatriácie austrálskych žien a detí zo sýrskych táborov sú politicky citlivou otázkou v krajine, ktorá je dlhodobo známa svojím tvrdým prístupom k prisťahovalectvu.