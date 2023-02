Na austrálskych bankovkách už nebude podobizeň britského panovníka

Sydney 2. februára (TASR) - Austrália vo štvrtok oznámila, že na nových austrálskych päťdolárových bankovkách už nebude podobizeň britského panovníka.



Doteraz tieto papierové bankovky zdobil portrét zosnulej kráľovnej Británie Alžbety II.; podobizeň jej nástupcu - kráľa Karola III. - sa tam už však neobjaví. Nový dizajn by mal vzdať hold pôvodným obyvateľom Austrálie.



TASR správu prevzala z agentúr DPA a AFP.



Austrálska stredoľavá vláda už krátko po septembrovom úmrtí Alžbety II. oznámila, že nahradenie jej podobizne na austrálskej päťdolárovej bankovke portrétom Karola III. nebude automatické.



Vláda celú záležitosť následne prekonzultovala s predstaviteľmi austrálskej centrálnej banky a dospela k záveru, že na nových bankovkách už portrét britského monarchu nebude.



Inovovaná podoba päťdolárovky by mala vzdať hold "kultúre a dejinám pôvodných obyvateľov Austrálie," uvádza sa vo štvrtkovom oznámení austrálskej centrálnej banky.



Budúci dizajn by sa mal vytvoriť v spolupráci s predstaviteľmi pôvodných Austrálčanov, pričom celý proces tvorby a tlače môže potrvať aj niekoľko rokov. Dovtedy sa budú vydávať bankovky v súčasnej podobe, ktoré sa budú naďalej akceptovať aj po vydaní novej verzie päťdolárovky.



Podobizeň kráľovnej Alžbety stále zostáva na austrálskych minciach. V priebehu tohto roka by však mali začať raziť už mince s portrétom nového panovníka Karola III.



Na iných papierových bankovkách okrem päťdolárovky portrét Alžbety II. nie je. Na väčšine austrálskych platidiel už v súčasnosti figurujú aborigénske motívy.



Panovník Spojeného kráľovstva je zároveň aj kráľom 14 nezávislých štátov združených v Spoločenstve národov, medzi ktoré patrí aj Austrália.



Vlaňajšie úmrtie Alžbety II. opätovne rozprúdilo diskusie o budúcnosti Austrálie ako konštitučnej monarchie. Súčasný austrálsky labouristický premiér Anthony Albanese je zástancom možnej budúcej premeny Austrálie na republiku.