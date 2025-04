Na autá obyvateľov amerického mesta Rockport útočí ďateľ

Boston 30. apríla (TASR) – Autá obyvateľov mesta Rockport v americkom štáte Massachussetts už niekoľko týždňov poškodzuje ďateľ. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



Vták už rozbil viac než 20 spätných zrkadiel a najmenej jedno bočné okno. Obyvatelia mesta to údajne berú s humorom. „Každý sa na tom dobre baví,“ uvádza miestny obyvateľ Ben Favaloro



„Spočiatku sme si všimli, že niekto pootáčal všetky spätné zrkadlá. Ako keby nejaké dieťa chodilo po okolí a natáčalo ich smerom nadol,“ dodal. Potom si však jeho sestra na jeho aute všimla ďatľa ďobajúceho do spätného zrkadla.



V Severnej Amerike ide o najväčší druh ďatľa - ďatľa chocholatého (Dryocopus pileatus), ktorý žije v rozsiahlych oblastiach USA a Kanady. Má výrazný červený chochol na hlave, biely pruh na krku a prevažne čierne telo. Dorastá do veľkosti až 50 centimetrov, čím sa blíži veľkosti havrana čierneho.



Vďaka tomu majú vtáky dostatok sily na poškodzovanie áut a svoj odraz v zrkadlách a lesklých plochách pravdepodobne považujú za konkurenciu ohrozujúcu ich teritórium.



„Mnohé vtáky sú agresívne voči odrazom v zrkadlách, no o ďatľoch to známe nie je,“ uvádza biologička Pamela Huntová. V prípade ďatľov takéto správanie považuje za zvláštne. „Svojich sokov neďobajú, ale snažia sa ich odohnať,“ dodáva.