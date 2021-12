Na bazilike Sagrada Familia rozsvietili novú vežu Panny Márie

Barcelona 8. decembra (TASR) - Na bazilike Sagrada Familia v Barcelone rozsvietili v stredu večer novú vežu Panny Márie. Stalo sa tak pri príležitosti dokončenia tejto veže. Informoval o tom na svojej webovej stránke denník El Periódico de Catalunya.



Svetlá vrátane hviezdy na vrchole veže sa rozsvietili o 19.50 h miestneho času. Pred rozsvietením sa ľuďom zhromaždeným okolo chrámu prostredníctvom videoposolstva prihovoril pápež František. Ten odovzdal špeciálny pozdrav pre "tých najbiednejších v tomto meste, pre chorých, starých, ľudí postihnutých pandémiou ochorenia COVID-19" a ďalších ľudí v ťažkostiach.



V stredu popoludní sa v bazilike konala aj svätá omša. Katolícki veriaci vo svete slávia v stredu 8. decembra prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie.



Starostka Barcelony Ada Colauová na slávnostnom rozsvietení hviezdy nebola prítomná. Zúčastnili sa však na ňom ďalší predstavitelia mestského zastupiteľstva i katalánskej vlády.



Veža Panny Márie s výškou 138 metrov má byť druhou najvyššou z plánovaných 18 veží tejto stavby. Prekoná ju veža Ježiša Krista s výškou viac ako 172 metrov, ktorá však ešte nie je dokončená.



Chrám Sagrada Familia navrhol španielsky architekt Antoni Gaudí. Výstavba sa začala v roku 1882 a v čase Gaudího úmrtia v roku 1926 bol chrám dokončený sotva do štvrtiny.



Projekt mal byť hotový do roku 2026, do storočnice Gaudího úmrtia. Výstavba však bola prerušená z dôvodu pandémie koronavírusu, píše El Periódico de Catalunya.



Sagrada Familia sa dostala v roku 2005 na zoznam Svetového dedičstva UNESCO.