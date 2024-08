Na Bejrútskom letisku zavládol chaos, zrušili tisíce letov

Bejrút 5. augusta (TASR) - Chaos panuje na bejrútskom medzinárodnom letisku Rafíka Harírího po tom, čo viacero leteckých spoločností pozastavilo lety do Libanonu pre obavy z eskalácie napätia na Blízkom východe. V pondelok to uviedli agentúry DPA a AFP, od ktorých informáciu prevzala TASR.



Letisko v hlavnom meste Bejrút je jediným medzinárodným letiskom v krajine a mnohí cestujúci čakajú na svoj let od skorých ranných hodín. Zdroje agentúry DPA tvrdia, že na mieste sa tvoria dlhé rady. Medzi cestujúcimi rastie frustrácia a panika, keďže pre veľké meškania mnohí nestíhajú nadväzujúce lety pri prestupoch.



"Mal som letieť do Nemecka cez Istanbul v skorých ranných hodinách, avšak let sa stále odkladal," uviedol pre agentúru DPA jeden z cestujúcich, ktorý na letisku čaká od nedele.



Napätie v regióne a rušenie mnohých letov zmenili cestovné plány mnohých Libanončanov, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí a zvyčajne svoju letnú dovolenku trávia na návšteve príbuzných v Libanone. Mnoho ľudí sa obáva, že v dôsledku možnej vojenskej eskalácie v Libanone uviaznu. Pre zrušené lety a vysoký dopyt po letenkách je preto väčšina zostávajúcich letov vypredaná.



Aktuálnu situáciu na bejrútskom letisku spôsobila eskalácia konfliktu medzi libanonským hnutím Hizballáh, Iránom a Izraelom. Dôvodom sú najmä útoky na Libanon a Irán, pri ktorých zahynul vodca Hamasu Ismáíl Haníja a jeden z veliteľov hnutia Hizballáh Fuád Šukr. Irán aj hnutie Hizballáh z ich smrti obviňujú Izrael a sľubujú odvetné opatrenia.



Lety do Bejrútu preto dočasne pozastavilo viacero leteckých spoločností vrátane aerolínií Lufthansa, Eurowings alebo Air France. Niekoľko krajín taktiež svojich občanov vyzvalo, aby Libanon opustili.