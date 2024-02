Na benátskom Arte Biennale bude zastúpené aj slovenské súčasné umenie

Bratislava 10. februára (TASR) - Slovenské a české súčasné umenie bude mať zastúpenie na Arte Biennale 2024 v Benátkach. Pavilón Českej a Slovenskej republiky, ktorý bol z dôvodu havárie a dlhodobého zlého stavu uzavretý, rekonštruuje česká strana ako správca pavilónu. Práce na jeho kompletnej obnove pokračujú, priestor majú otvoriť na začiatku benátskeho bienále, ktoré sa bude konať od 20. apríla do konca novembra.



"Aj napriek tomu, že situácia ohľadom rekonštrukcie pavilónu a jeho využitia na vystavovanie je komplikovanejšia, než sa na prvý pohľad zdá, Slovenská národná galéria a Národní galerie Praha sa dohodli na spoločnom riešení," približuje situáciu SNG. Potvrdzuje, že namiesto doterajšieho striedania českej a slovenskej prezentácie, vychádzajúceho z medzinárodnej dohody, využijú krajiny pavilón spoločne.



Na benátskom bienále umenia budú po dlhšej pauze teda prítomné obe národné zastúpenia. "Budú realizované dva samostatné projekty, z toho ten slovenský bude v exteriéri pavilónu a český v interiéri pavilónu," spresňuje Eva S. Kotláriková, senior kurátorka SNG. Od nehody na svetlíku pavilónu prebieha jeho rekonštrukcia v gescii českej strany. "Jej iniciatívou bolo umožnené realizovať provizórne zastrešenie pavilónu tento rok, aby sme umožnili reprezentáciu českej a slovenskej strany," dodala s tým, že po ukončení tohtoročného bienále bude rekonštrukcia objektu pokračovať, ukončená by mala byť v roku 2026, keď český a slovenský pavilón oslávi storočnicu. "Potom sa ráta s pravidelným striedaním národných zastúpení ku roku 2027 s tým, že začať by mala slovenská strana," poznamenala kurátorka.



Ďalej informovala, že tento rok bude v interiéri pavilónu realizovaný český projekt Evy Koťátkovej s názvom Srdce žirafy v zajatí je o dvanásť kilogramov ľahšie. Dielo skúma československú históriu zo súčasných ekologických a dekoloniálnych perspektív cez príbeh skutočnej žirafy Lenky.



V exteriéri pavilónu sa predstaví slovenské súčasné umenie v podobe audiovizuálnej inštalácie Ota Hudeca Floating Arboretum, ktorý tematizuje ohrozenie stromov vo svete a ich ochranu. "Pretínajú sa v ňom rôzne časové línie, súčasné protesty proti odlesňovaniu, výrubu stromov v rôznych častiach sveta, klimatická kríza a pomyselná dystopická budúcnosť ich záchrany, ku ktorej umelec vyzýva," približuje SNG. K otvoreniu benátskeho bienále plánuje spustiť webstránku floatingarboretum.sng.sk, do ktorej bude môcť verejnosť prispievať vlastnými príbehmi konkrétnych stromov.