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Na Benátskom filmovom festivale zrušili tradičnú tlačovú besedu poroty
Odborníci z filmového priemyslu špekulovali, že cieľom tohto kroku je vyhnúť sa politicky citlivým otázkam, ktoré dostávajú filmári na tlačových besedách veľkých prehliadok.
Autor TASR
Benátky 30. augusta (TASR) - Organizátori Benátskeho filmového festivalu pristúpili k nezvyčajnému kroku a pred začiatkom súťažnej časti v stredu zrušili tradičnú úvodnú tlačovú konferenciu členov poroty. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Odborníci z filmového priemyslu špekulovali, že cieľom tohto kroku je vyhnúť sa politicky citlivým otázkam, ktoré dostávajú filmári na tlačových besedách veľkých prehliadok. Organizátori 83. ročníka festivalu však túto interpretáciu odmietli a v sobotu pre hollywoodsky odborný magazín Deadline uviedli, že dôvodom zrušenia bola „kolízia termínov“. Úvodná tlačovka so súťažnou porotou je pritom bežnou súčasťou podujatí nielen v Benátkach, ale aj v Cannes či Berlíne.
Práve na Medzinárodnom filmovom festivale v Berlíne vo februári sa tlačová konferencia stala začiatkom vyhrotenej politickej diskusie o vojne Izraela v Pásme Gazy, ktorá pokračovala počas celej prehliadky a vyústila do otvoreného listu, protestov a verejných vyhlásení.
Predseda poroty Wim Wenders na otázku o vojne uviedol, že filmári by sa mali „držať mimo politiky“ a slúžiť ako jej „protiváha“. Jeho vyjadrenia vyvolali búrlivé reakcie a ľudia z filmového priemyslu opakovane dostávali otázky o ich postoji k tomuto konfliktu.
Ten výrazne rezonoval tiež na minuloročnom Benátskom filmovom festivale, najmä v súvislosti so snímkou The Voice of Hind Rajab o palestínskom dievčati, ktoré zahynulo v Gaze. Aj vtedajší predseda poroty Alexander Payne odpovedal na úvodnej tlačovej konferencii na otázky o vojne.
Gaza bude ako téma súčasťou aj tohtoročnej súťaže. O hlavné festivalové ceny sa bude totiž uchádzať snímka Naza, ktorú režírovali Juval Abrahám a Ráchel Szorová. Tí boli v štvorčlennom tíme režisérov, ktorý vlani získal Oscara za dokumentárny film No Other Land.
Odborníci z filmového priemyslu špekulovali, že cieľom tohto kroku je vyhnúť sa politicky citlivým otázkam, ktoré dostávajú filmári na tlačových besedách veľkých prehliadok. Organizátori 83. ročníka festivalu však túto interpretáciu odmietli a v sobotu pre hollywoodsky odborný magazín Deadline uviedli, že dôvodom zrušenia bola „kolízia termínov“. Úvodná tlačovka so súťažnou porotou je pritom bežnou súčasťou podujatí nielen v Benátkach, ale aj v Cannes či Berlíne.
Práve na Medzinárodnom filmovom festivale v Berlíne vo februári sa tlačová konferencia stala začiatkom vyhrotenej politickej diskusie o vojne Izraela v Pásme Gazy, ktorá pokračovala počas celej prehliadky a vyústila do otvoreného listu, protestov a verejných vyhlásení.
Predseda poroty Wim Wenders na otázku o vojne uviedol, že filmári by sa mali „držať mimo politiky“ a slúžiť ako jej „protiváha“. Jeho vyjadrenia vyvolali búrlivé reakcie a ľudia z filmového priemyslu opakovane dostávali otázky o ich postoji k tomuto konfliktu.
Ten výrazne rezonoval tiež na minuloročnom Benátskom filmovom festivale, najmä v súvislosti so snímkou The Voice of Hind Rajab o palestínskom dievčati, ktoré zahynulo v Gaze. Aj vtedajší predseda poroty Alexander Payne odpovedal na úvodnej tlačovej konferencii na otázky o vojne.
Gaza bude ako téma súčasťou aj tohtoročnej súťaže. O hlavné festivalové ceny sa bude totiž uchádzať snímka Naza, ktorú režírovali Juval Abrahám a Ráchel Szorová. Tí boli v štvorčlennom tíme režisérov, ktorý vlani získal Oscara za dokumentárny film No Other Land.