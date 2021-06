Na bezpečný koronavírusový zoznam EÚ sa dostalo aj Japonsko

Brusel 2. júna (TASR) - Členské krajiny EÚ sa v stredu v Bruseli na úrovni veľvyslancov dohodli, že pridajú Japonsko na zoznam tretích krajín, z ktorých môžu cestujúci, aj nezaočkovaní, vstúpiť na územie Európskej únie. Uviedla tlačová agentúra Belga.



Zoznam "bezpečných" krajín z pohľadu protipandemických opatrení je pravidelne aktualizovaný a momentálne sa na ňom nachádza osem krajín. Okrem Japonska sa ňom ocitla aj Austrália, Izrael, Južná Kórea, Nový Zéland, Rwanda, Singapur a Thajsko. Týždenník Politico v tejto súvislosti upozornil, že na "zelenom zozname" EÚ ani tento raz nefiguruje Spojené kráľovstvo.



EÚ pre pandémiu ochorenia COVID-19 už rok zostavuje užší - pravidelne aktualizovaný - zoznam tretích krajín, ktorých obyvatelia môžu cestovať do Európy. Zoznam zohľadňuje epidemiologickú situáciu tretích krajín, pokroky v očkovacej kampani, počet vykonaných testov na koronavírus a mieru ich spoľahlivosti.



To však nezabráni cestujúcim z týchto krajín, aby boli v cieľových štátoch podrobení ochranným opatreniam ako sú PCR testy či pobyt v karanténe.



Dohoda veľvyslancov členských krajín pri EÚ (COREPER) by mala byť už vo štvrtok oficiálne schválená na úrovni ministrov vo formáte Rady EÚ.



Podľa údajov Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (ECDC) bol v Japonsku za posledné dva týždne výskyt nových pozitívnych prípadov na úrovni 64 na 100.000 obyvateľov. Vakcinačná kampaň sa však v tejto krajine sa značne oneskorila a pre 10 z celkových 47 japonských prefektúr zároveň stále platí stave zdravotnej núdze.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)