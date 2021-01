SLEDUJEME: JOE BIDEN SA STAL PREZIDENTOM SPOJENÝCH ŠTÁTOV AMERICKÝCH

Vo Washingtone sa začala inaugurácia Joea Bidena

Mike Pence s manželkou Karen prichádzajú na inauguráciu Joea Bidena. Foto: TASR/AP

Na Bidenovu inauguráciu už prišli aj exprezidenti

Exprezident Barack Obama s manželkou Michelle prichádzajú na inauguráciu Joea Bidena za prezidenta USA. Foto: TASR/AP

Polícia nenašla nič podozrivé v budove Najvyššieho súdu vo Washingtone

Washington 20. januára (TASR) - Joe Biden v stredu pred západným krídlom washingtonského Kapitolu zložil slávnostnú prísahu a stal sa tak 46. prezidentom Spojených štátov amerických. Informovala o tom televízia CNN.Pred západným krídlom washingtonského Kapitolu sa v stredu predpoludním miestneho času začal slávnostný ceremoniál pri príležitosti inaugurácie Joea Bidena za 46. amerického prezidenta. V dôsledku koronavírusovej pandémie sa koná bez účasti tisícok divákov a pre obavy z možných násilností podporovateľov odchádzajúceho prezidenta Donalda Trumpa aj za prísnych bezpečnostných opatrení. Informovala o tom agentúra AP.Bidenovi robí spoločnosť manželka Jill. Budúcu viceprezidentku Kamalu Harrisovú sprevádza jej manžel Douglas Emhoff.Na Bidenovej inaugurácii sa zúčastňujú exprezidenti USA Barack Obama, George W. Bush a Bill Clinton, takisto ako aj bývalé prvé dámy Michelle Obamová, Laura Bushová a Hillary Clintonová. Prišiel aj dosluhujúci viceprezident Mike Pence.Okrem zmienených bývalých prezidentov sa na ceremónii zúčastňuje aj väčšina kongresmanov či sudcovia Najvyššieho súdu. Prítomní sú tiež zástupcovia Republikánskej a Demokratickej strany.Ako už vopred avizoval, na inaugurácii demokrata Bidena sa nezúčastňuje odchádzajúci prezident Donald Trump, ktorého Biden porazil vo voľbách 3. novembra minulého roka. Trump sa tak stal piatym americkým prezidentom, ktorý nebude prítomný na prísahe svojho nástupcu.Pre pandémiu koronavírusu platí počas inaugurácie množstvo bezpečnostných opatrení. Účastníci musia medzi sebou dodržiavať bezpečné rozstupy a majú rúška.Pandémia viedla výbor amerického Kongresu, ktorý má na starosti prípravu prezidentskej prísahy, k výraznému zníženiu počtu pozvaných hostí. Výbor zvyčajne vydá členom Kongresu 200.000 vstupeniek, počet účastníkov tentoraz predstavuje približne 1000. Konať sa nebude ani tradičný slávnostný obed. Inauguračné bály a sprievody tento rok nahradia virtuálne podujatia.Na bezpečnosť počas inauguračnej ceremónie dohliada približne 25.000 príslušníkov Národnej gardy, ktorá je súčasťou záloh ozbrojených síl USA. Okolo Kapitolu boli rozmiestnené bariéry a uzavreté boli i mnohé okolité ulice. Úrady uzavreli aj park National Mall, odkiaľ inauguráciu zvyčajne sledujú tisíce ľudí.Všetci bývalí americkí prezidenti, ktorí sa zúčastnia na stredajšej slávnostnej inaugurácii nového prezidenta USA Joea Bidena, už prišli do Kapitolu vo Washingtone. Informovala o tom agentúra AP.Ako prví do Kapitolu dorazili George W. Bush s manželkou Laurou, krátko nato prišli Barack a Michelle Obamovci a Bill a Hillary Clintonovci.Jimmy Carter (96), najstarší žijúci bývalý prezident USA, ani jeho manželka Rosalynn Carterová sa prvýkrát od roku 1977, keď zložil sľub, na inaugurácii nezúčastnia. Bidenovi však zaželaliBiden so svojou manželkou Jill pricestoval do komplexu v stredu dopoludnia miestneho času, asi 90 minút pred svojou prezidentskou prísahou. Sprevádzala ich zvolená viceprezidentka Kamala Harrisová a jej manžel Douglas Emhoff.AP si všíma, že Biden a Harrisová pri príležitosti slávnostnej inaugurácie predvádzajú oblečenie z dielne amerických návrhárov. Biden má na sebe oblek a kabát od značky Ralph Lauren, Jill Bidenová má tvídový kabát a šaty značky Markarian od Alexandry O'Neillovej.Harrisová má podľa zdrojov model od Christophera Johna Rogersa a Sergia Hudsona, jej manžel Doug Emhoff má oblek od Ralpha Laurena.Dosluhujúci prezident Donald Trump so svojou manželkou Melaniou odcestovali z Washingtonu v stredu dopoludnia miestneho času do svojho sídla Mar-a-Lago na Floride, kde bude počas slávnostnej inaugurácie nového prezidenta, ktorá sa začne v stredu na poludnie miestneho času (18.00 h SEČ).Polícia preverovala v stredu pred inauguráciou novozvoleného prezidenta USA Joea Bidena vyhrážku bombou voči budove Najvyššieho súdu vo Washingtone, ale nič nenašla. Oznámil to samotný súd, ktorý citovala tlačová agentúra AFP.uviedla hovorkyňa najvyššieho súdu USA Kathleen Arbergová.Súd sa nachádza oproti Kapitolu, sídlu Kongresu, kde sa v čase vyhrážky, pred inauguráciou, už schádzali Biden, novozvolená viceprezidentka Kamala Harrisová, bývalí prezidenti USA a ďalší najvyšší predstavitelia krajiny.Hlavné mesto Spojených štátov Washington je v stave vysokej pohotovosti po násilnom vpáde do Kapitolu zo 6. januára, ktorý podnikli podporovatelia vtedy už odchádzajúceho prezidenta Donalda Trumpa. Ten odmietol uznať víťazstvo Bidena v novembrových prezidentských voľbách.