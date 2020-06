Na bitúnku v Nemecku sa koronavírusom nakazilo už 657 zamestnancov

Rheda-Wiedenbrück 17. júna (TASR) - Na 657 sa zvýšil počet zamestnancov nakazených novým koronavírusom v jednom z najväčších nemeckých bitúnkov v meste Rheda-Wiedenbrück v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Stalo sa tak po tom, čo pribudlo ďalších 415 infikovaných. Informovala o tom v stredu agentúra DPA a ďalšie nemecké médiá.



Do stredajšieho večera bolo na koronavírus SARS-CoV-2 testovaných 983 pracovníkov prevádzky spoločnosti Tönnies, z toho 326 malo negatívny výsledok, uviedol predstaviteľ okresu Gütersloh Sven-Georg Adenauer. Celkovo bolo nariadených vykonať 1050 testov, dodal.



Podnik v dôsledku vypuknutia nákazy výrobu zastavil, píše denník Die Welt. Ako dlho bude zatvorený, budú musieť na základe vývoja nákazy posúdiť tamojšie úrady. Adenauer predpokladá, že to potrvá desať až 14 dní.



Miestni predstavitelia nariadili okamžité umiestnenie všetkých nakazených, ako aj osôb, ktoré s nimi boli v kontakte, do karantény. Týka sa to aj ľudí, ktorí pracovali v areáli podniku - dovedna ide podľa Adenauera o 7000 osôb.



V dôsledku vysokého počtu nakazených sa v tejto oblasti od štvrtka až do konca júna, keď sa začnú letné prázdniny, opäť zatvoria školy a škôlky. Všeobecné obmedzenia pohybu však úrady v okrese Gütersloh zaviesť neplánujú, rozhodol Adenauer spoločne s krajinským ministrom zdravotníctva Karlom-Josefom Laumannom.



"Sme veľmi ďaleko od exponenciálneho nárastu," povedala novinárom kancelárka Angela Merkelová, pričom zdôraznila, že Nemecko sa napriek lokálnemu ohnisku pandémie na uvedenom bitúnku bude naďalej usilovať zmierňovať obmedzenia zavedené v boji s pandémiou COVID-19.



Spoločnosť Tönnies uviedla, že vypuknutie nákazy na jej bitúnku môže súvisieť s pracovníkmi, ktorí po otvorení hraníc odcestovali navštíviť svoje rodiny do krajín východnej Európy. K šíreniu vírusu mohla prispieť navyše aj nízka teplota vo výrobných halách.



V uplynulých týždňoch sa ohniská nákazy objavili vo viacerých nemeckých bitúnkoch, čo vládu prinútilo zaviesť prísnejšie bezpečnostné opatrenia pre túto sféru hospodárstva.