Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 4. marec 2026Meniny má Kazimír
< sekcia Zahraničie

Na Blízkom východe je asi 5800 Čechov, Emirates obnoví let do Prahy

.
Policajné auto blokuje ulicu vedúcu k americkému konzulátu po tom, ako iránsky dron zasiahol parkovisko pred areálom a spôsobil malý požiar v Dubaji v Spojených arabských emirátoch v stredu 4. marca 2026. Foto: TASR/AP

Lietadlo, ktoré štát v stredu dopoludnia poslal pre Čechov do Jordánska, sa muselo vrátiť späť do Prahy bez pasažierov.

Autor TASR
Praha 4. marca (TASR) - V krajinách Blízkeho východu je podľa informácií z českého systému DROZD (Dobrovoľná registrácia občanov ČR pri cestách do zahraničia) aktuálne približne 5800 Čechov. Návrat z bojmi zasiahnutého regiónu pre nich zabezpečujú cestovné kancelárie a tiež česká vláda, ktorá zorganizovala niekoľko repatriačných letov. Minister zahraničných vecí Petr Macinka v stredu uviedol, že najväčší problém je doprava ľudí zo Spojených arabských emirátov (SAE), keďže tam je Čechov najviac. S tým od štvrtka pomôžu obnovené lety spoločnosti Emirates z Dubaja do Prahy, ktoré by podľa premiéra Andreja Babiša mali denne prepraviť 615 ľudí. Oznámil to na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Takto by to malo byť každý deň, sľúbil mi to viceprezident (spoločnosti Emirates), takže zajtra vo štvrtok prvé lietadlo, potom v piatok, sobotu atď. Samozrejme, za predpokladu, že tam nebudú búchať rakety a drony. Som veľmi rád, že sa to podarilo,“ podotkol Babiš.

Nastali však aj komplikácie. Lietadlo, ktoré štát v stredu dopoludnia poslal pre Čechov do Jordánska, sa muselo vrátiť späť do Prahy bez pasažierov. Ako uviedol server Novinky.cz, dôvodom nebola žiadna porucha, ale to, že cestujúci uviazli na hraniciach a let by nestihli. Lietadlo podľa rezortu zahraničných vecí vyrazí do Jordánska opäť vo štvrtok.

Stanica ČT24 uviedla, že pre veľký záujem o návrat do ČR má mnoho Čechov problém zohnať miesto v lietadlách a niektorí kritizujú vládu, že o repatriačných letoch dostatočne neinformuje. Macinka v stredu v Senáte vysvetľoval, že systém DROZD nie je primárne informačný systém a navyše je podľa neho zastaralý, čo ho vraj nemilo prekvapilo.

Možno niekto môže mať pocit, že by sme mohli robiť viac, ale celá vláda a najmä pán premiér, ja a ďalší sa prakticky od soboty nevenujeme ničomu inému ako snahe pomôcť českým občanom v núdzi alebo im pomôcť dostať sa späť do ČR,“ povedal Macinka senátorom a podotkol, že to nie je vôbec jednoduché, lebo lietadlá vládnej letky musia dlho čakať na rôzne povolenia.

Robíme pre našich občanov všetko, čo je v našich možnostiach. Tie nie sú neobmedzené, sú značne limitované,“ podotkol s tým, že sa rezort snaží „aktívne a kreatívne“ hľadať ďalšie možnosti, ako by sa Česi mohli z rizikovej oblasti vrátiť. Dodal, že na krízovej linke, ktorú ministerstvo k situácii na Blízkom východe zriadilo, už vybavili vyše 3000 telefonátov.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
.

Neprehliadnite

Program Slovenska na ZPH v Miláne a Cortine d'Ampezzo deň po dni

Premiér: Pozastavený zákon o transformácii ÚOO zrušíme

Rezort zahraničia: Situácia môže ovplyvniť návrat cestujúcich z Ázie

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?