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Na Blízkom východe zostávajú dve americké lietadlové lode
Hovorkyňa americkej Tichomorskej flotily Katie Koenigová potvrdila, že USS George Washington je teraz pod kontrolou flotily a vykonáva bežné operácie v ázijsko-tichomorskom regióne.
Autor TASR
Washington 19. novembra (TSAR) - Spojené štáty majú na Blízkom východe opäť nasadené iba dve lietadlové lode, ktoré podporujú ich vojenské operácie proti Iránu. Z regiónu odplávala tretia loď USS George Washington a zrejme smeruje do svojho domovského prístavu v Japonsku. Informovala o tom v stredu agentúra Bloomberg.
Hovorkyňa americkej Tichomorskej flotily Katie Koenigová potvrdila, že USS George Washington je teraz pod kontrolou flotily a vykonáva bežné operácie v ázijsko-tichomorskom regióne.
Na Blízkom východe tak v súčasnosti pôsobia dve americké lietadlové lode USS George H. W. Bush a USS Theodore Roosevelt, ktorá tam dorazila začiatkom tohto týždňa. Zhruba v tom istom čase región opustila USS George Washington. Nakrátko sa tak stalo, že armáda USA mala vo vodách pri pobreží Iránu nasadené až tri lietadlové lode, čo je podľa médií nezvyčajne vysoký počet.
USS George H. W. Bush a USS Theodore Roosevelt sprevádza úderná skupina zložená z viac ako tucta torpédoborcov, krížnikov a ďalších plavidiel. Ich prítomnosť podľa agentúry AP pomáha udržiavať blokádu iránskych prístavov. USA zároveň podnikli niekoľko obmedzených útokov na iránske ciele v Hormuzskom prielive.
Agentúra Bloomberg uviedla, že lietadlová loď USS Theodore Roosevelt by mohla podľa všetkého americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi poskytnúť viac vojenských možností, ak by sa rozhodol obnoviť aktívne bojové operácie proti Iránu.
Trump však v poslednom čase vysiela ohľadom svojich plánov týkajúcich sa Iránu protichodné signály. Uviedol, že americká armáda je pripravená zasiahnuť, ale tiež vyhlásil, že je veľmi nepravdepodobné, že by musel nariadiť nové rozsiahle útoky na Irán. Minulý týždeň tiež tvrdil, že vojna s Iránom je z vojenského hľadiska fakticky ukončená.
Hovorkyňa americkej Tichomorskej flotily Katie Koenigová potvrdila, že USS George Washington je teraz pod kontrolou flotily a vykonáva bežné operácie v ázijsko-tichomorskom regióne.
Na Blízkom východe tak v súčasnosti pôsobia dve americké lietadlové lode USS George H. W. Bush a USS Theodore Roosevelt, ktorá tam dorazila začiatkom tohto týždňa. Zhruba v tom istom čase región opustila USS George Washington. Nakrátko sa tak stalo, že armáda USA mala vo vodách pri pobreží Iránu nasadené až tri lietadlové lode, čo je podľa médií nezvyčajne vysoký počet.
USS George H. W. Bush a USS Theodore Roosevelt sprevádza úderná skupina zložená z viac ako tucta torpédoborcov, krížnikov a ďalších plavidiel. Ich prítomnosť podľa agentúry AP pomáha udržiavať blokádu iránskych prístavov. USA zároveň podnikli niekoľko obmedzených útokov na iránske ciele v Hormuzskom prielive.
Agentúra Bloomberg uviedla, že lietadlová loď USS Theodore Roosevelt by mohla podľa všetkého americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi poskytnúť viac vojenských možností, ak by sa rozhodol obnoviť aktívne bojové operácie proti Iránu.
Trump však v poslednom čase vysiela ohľadom svojich plánov týkajúcich sa Iránu protichodné signály. Uviedol, že americká armáda je pripravená zasiahnuť, ale tiež vyhlásil, že je veľmi nepravdepodobné, že by musel nariadiť nové rozsiahle útoky na Irán. Minulý týždeň tiež tvrdil, že vojna s Iránom je z vojenského hľadiska fakticky ukončená.